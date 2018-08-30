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ПУБЛИКУЕТСЯ ПОВТОРНО (ранее был опубликован в Народном рейтинге банков)
Добрый день!
28 апреля 2016 отправил по электронной почте заявление, как бывший сотрудник (чисто по кадровому вопросу) филиала "Пермский" (филиал в Перми как известно закрыли с месяц с небольшим) на электронный адрес info@itb.ru , с просьбой подтвердить в ответом письме получение и написать номер входящего.
29 апреля 2016, не получив ответа, позвонил сам в клиентскую поддержку, так как никакого другого телефона на сайте банка нет (ни приемной, ни канцелярии). Меня переключили на секретаря Председателя Правления Л.И.С. (надеюсь правильно указал, извиняюсь если неправильно расслышал)... И тут началось... Выяснилось, что электронная почта не является официальным каналом коммуникации (вопрос - зачем он нужен тогда???), ответ не гарантирован и по электронной почте они не могут подтвердить даже то, что получили (то есть потом ищи свищи ветра в поле - как будто ничего и не отправлял). Регистрация входящей корреспонденции происходит 1 раз в день после обеда (видно сильно заняты). И самое интересное, ради чего пишу это здесь. Не претендую на прямую цитату, но посыл был примерно таким: "Вы не клиент Банка, никогда им не были, прибыли Банку не приносили (!!!) и никто не будет заниматься Вашим обращением". На мои парирования что я как минимум был сотрудником (считай з/п получал и деньги держал на счете; вклады имел и приводил друзей открывать вклады; И САМ ПРИВЛЕКАЛ КЛИЕНТОВ как сотрудник отдела розничного кредитования, чтобы банку прибыль принести).
Уже 2,5 года не работаю в ИТБ, а последний вклад забрал буквально несколько недель назад (как раз по причине закрытия филиала в Перми, так-то меня всё устраивало, но сейчас далеко и не удобно ездить в ТКБ). И это сказала Л.И.С., гордая что она секретарь первого лица Банка (но всё еще она сама не первое лицо!!! далеко-далеко не первая, но амбиции и гонор генеральские)!!! Повторила фразу "Я Вам еще раз говорю" раз 5 наверное в разговоре с проблемным клиентом (считай со мной) при этом сама сказала что пришла как раз из клиентского бизнеса... Видимо там никто не обучал как нужно себя вести с конфликтными (что говорить можно и что не нужно). Обвинила меня, что я нарушаю её бизнес-процесс... В трубку практически кричала...
Если кому-то в ИТБ еще не безразлично качество обслуживания - прослушайте разговор (если он был записан, конечно), оцените действия сотрудника... У меня, честно говоря, волосы встали дыбом от фразы "не приносил прибыль" и "Вы не клиент Банка"...
Отправитель письма запросил подтверждение о прочтении письма.
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Dimkus • бывший сотрудник
13.05.2016 10:06
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Ответ банка:
Уважаемый Dimkus!
Спасибо за Ваш отзыв.
Мы уделяем особое внимание качеству обслуживания клиентов и на постоянной основе стремимся повышать стандарты сервиса. Случаи хамства абсолютно недопустимы. Искренне сожалеем, что данная ситуация доставила Вам неудобства, и приносим наши извинения. К сотруднику, который общался с Вами, применены меры согласно действующему в Банке порядку.
Вместе с тем хотим отметить, что сотрудник предоставила Вам информацию в рамках своих должностных обязанностей. Так как Ваше обращение касается трудовой деятельности, сотрудник обратила Ваше внимание, что срок рассмотрения такого заявления отличается от срока, установленного для рассмотрения обращений клиентов.
Надеемся на Ваше понимание в сложившейся ситуации и будем рады видеть Вас в числе наших клиентов в дальнейшем!
С уважением,
Инвестиционный торговый банк.
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Да она просто орала в трубку и повторяла что я не клиент и никому не интересно моё заявление! И что никто его рассматривать не будет...
Еще она написала что не имеет права регистрировать заявления, пришедшие по электронной почте, якобы это не защищенный канал - бред полный!
Изменено: