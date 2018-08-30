ПУБЛИКУЕТСЯ ПОВТОРНО (ранее был опубликован в Народном рейтинге банков)



Добрый день!



28 апреля 2016 отправил по электронной почте заявление, как бывший сотрудник (чисто по кадровому вопросу) филиала "Пермский" (филиал в Перми как известно закрыли с месяц с небольшим) на электронный адрес info@itb.ru , с просьбой подтвердить в ответом письме получение и написать номер входящего.



29 апреля 2016, не получив ответа, позвонил сам в клиентскую поддержку, так как никакого другого телефона на сайте банка нет (ни приемной, ни канцелярии). Меня переключили на секретаря Председателя Правления Л.И.С. (надеюсь правильно указал, извиняюсь если неправильно расслышал)... И тут началось... Выяснилось, что электронная почта не является официальным каналом коммуникации (вопрос - зачем он нужен тогда???), ответ не гарантирован и по электронной почте они не могут подтвердить даже то, что получили (то есть потом ищи свищи ветра в поле - как будто ничего и не отправлял). Регистрация входящей корреспонденции происходит 1 раз в день после обеда (видно сильно заняты). И самое интересное, ради чего пишу это здесь. Не претендую на прямую цитату, но посыл был примерно таким: "Вы не клиент Банка, никогда им не были, прибыли Банку не приносили (!!!) и никто не будет заниматься Вашим обращением". На мои парирования что я как минимум был сотрудником (считай з/п получал и деньги держал на счете; вклады имел и приводил друзей открывать вклады; И САМ ПРИВЛЕКАЛ КЛИЕНТОВ как сотрудник отдела розничного кредитования, чтобы банку прибыль принести).



Уже 2,5 года не работаю в ИТБ, а последний вклад забрал буквально несколько недель назад (как раз по причине закрытия филиала в Перми, так-то меня всё устраивало, но сейчас далеко и не удобно ездить в ТКБ). И это сказала Л.И.С., гордая что она секретарь первого лица Банка (но всё еще она сама не первое лицо!!! далеко-далеко не первая, но амбиции и гонор генеральские)!!! Повторила фразу "Я Вам еще раз говорю" раз 5 наверное в разговоре с проблемным клиентом (считай со мной) при этом сама сказала что пришла как раз из клиентского бизнеса... Видимо там никто не обучал как нужно себя вести с конфликтными (что говорить можно и что не нужно). Обвинила меня, что я нарушаю её бизнес-процесс... В трубку практически кричала...



Если кому-то в ИТБ еще не безразлично качество обслуживания - прослушайте разговор (если он был записан, конечно), оцените действия сотрудника... У меня, честно говоря, волосы встали дыбом от фразы "не приносил прибыль" и "Вы не клиент Банка"...

Отправитель письма запросил подтверждение о прочтении письма.