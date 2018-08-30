Я работал в этом банке 1,5 месяца. Во-первых мне не понравилось, что зарплату перечисляют только на дебетовую карту Тинькофф банка, ее можно получить бесплатно только в больших городах, а по другому например в салоне Связной за 400 руб, обслуживание карты стоит 99 руб в месяц и за снятие наличные берут комиссию, а во-вторых они обещают, что компания всем новым сотрудникам в первые два месяца увеличивают заработанные деньги в два раза, так сказать подъемные, в первый месяц так и произошло, а во-второй месяц работы обещания не сдержали, для уточнения этой ситуации обратился к своим наставникам, они просто молчат и не отвечают.