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|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
|Я работал в этом банке 1,5 месяца. Во-первых мне не понравилось, что зарплату перечисляют только на дебетовую карту Тинькофф банка, ее можно получить бесплатно только в больших городах, а по другому например в салоне Связной за 400 руб, обслуживание карты стоит 99 руб в месяц и за снятие наличные берут комиссию, а во-вторых они обещают, что компания всем новым сотрудникам в первые два месяца увеличивают заработанные деньги в два раза, так сказать подъемные, в первый месяц так и произошло, а во-второй месяц работы обещания не сдержали, для уточнения этой ситуации обратился к своим наставникам, они просто молчат и не отвечают.
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67890075 • бывший сотрудник
13.05.2016 20:39
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Ответ банка:
Добрый день!
Чтобы мы могли предоставить подробный комментарий по ситуации, пожалуйста, пришлите Ваши данные: ФИО, мобильный телефон и ссылку на данный отзыв на адрес sale_management@tinkoff.ru.
С уважением,
Команда Тинькофф Банка.
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|67890075
Автор отзыва
18.05.2016 17:05
|Отправил!
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