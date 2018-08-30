Здесь неоднократно поднимался вопрос о некомпетентности работников Кадров... К сожалению, остается только это подтвердить. Сотрудники кадров и руководство даже не читали Трудовой кодекс РФ! Мне лично несколько раз объявлялось "сокращение" на словах. Я соглашаюсь на сокращение. Тут же поступает звонок от руководителя со словами: "Не, ну не то чтобы сокращение, там просто такая ситуация... ля-ля-ля... необходимо подписать соглашение сторон!". С чего вдруг.... я отказываюсь. в ответ стандартная фраза: "Как не подпишешь?? Все подписали!!" Далее следуют попытки уговорить, угрозы увольнения по статье, неподписание плановых отпусков и отпусков, гарантированных ТК РФ... После телефонной консультации в Трудовой инспекции в присутствии начальника про тебя немного забывают, потом все сначала....



Системы мотивации действительно нет. Она существует только в виде писем с обещанием запустить ее с 1 января две тысячи какого-нибудь года.