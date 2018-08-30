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|Почему Альфа-Банк не работает по ТК РФ
|не голосовал
|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
|Дело вот в чем, интересует вопрос о двойной выплате в праздничные дни. По какому праву нам это не оплачивают? И почему у нас в расчетном листе указывается 136 часов, когда как мы проработали 202 часа??? Почему нам не оплачивают переработку???
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mariam1990 • сотрудник
16.05.2016 11:16
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Администратор:
Просьба направить расчетный листок на адрес natalya.konkina@banki.ru
PS: пока оценку снимаем.
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Ответ банка:
Добрый день!
Начисление заработной платы в Банке происходит при строгом соблюдении ТК РФ.
Пожалуйста обратитесь с более подробным сообщением на эл.адрес Human_Capital@alfabank.ru, чтобы мы могли проанализировать, разобраться в ситуации и вернуться к Вам с ответом.
С уважением, АО "Альфа-Банк"
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|blochfea
16.05.2016 16:30
|В свое время работала в Альфе в операционке. Всегда за праздники платили в двойном размере и все часы были корректные.
|28anna
23.05.2016 11:50
|4 года там работала , переработка была каждый месяц и ни разу нам ее не оплачивали . +выход в праздничные дни также не оплачивается . Закон не писан для банков
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