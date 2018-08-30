Ответ банка: Добрый день!

Начисление заработной платы в Банке происходит при строгом соблюдении ТК РФ.

Пожалуйста обратитесь с более подробным сообщением на эл.адрес Human_Capital@alfabank.ru, чтобы мы могли проанализировать, разобраться в ситуации и вернуться к Вам с ответом.

С уважением, АО "Альфа-Банк"