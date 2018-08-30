В общем, хотела я устроиться работать в этот банк, благо, опыт работы в банке имеется. Пришла я на первое собеседование и офигела от маленького офиса, просто очень маленький, места вообще нет, капец просто, банкомат стоит, кассы нет. Вышла ко мне девушка с распущенными волосами, все девушки не в белых блузках. Это ладно. Тогда мне сказали, что отбор будет в несколько этапов, вначале работа возле банкомата, потом с холодными звонками. Ладно постояла, почитала, приходило много девушек, даже женщины на собеседование. Потом нужно было пройти сб. А потом ехать в столицу и проходить ассесмент. А потом снова собеседование уже с главным управляющим. Столько времени потратила, столько сил и денег и все зря. Еще я ужаснулась от работы сб.