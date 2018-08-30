Несмотря на столько отрицательных отзывов, хочу оставить хороший о сотрудниках Банка Тинькофф Отдела Привлечения Физических Лиц. А именно о тренерах Б. Нине, Л. Ксении, и о наставнике Х. Паше. Вы большие молодцы и очень хорошо делаете свою работу Очень жаль, что мне пришлось перейти на дистанционную работу... Желаю продвижения по карьерной лестнице и хороших премий.