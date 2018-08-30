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|Несмотря на столько отрицательных отзывов, хочу оставить хороший о сотрудниках Банка Тинькофф Отдела Привлечения Физических Лиц. А именно о тренерах Б. Нине, Л. Ксении, и о наставнике Х. Паше. Вы большие молодцы и очень хорошо делаете свою работу Очень жаль, что мне пришлось перейти на дистанционную работу... Желаю продвижения по карьерной лестнице и хороших премий.
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Ольга *** • сотрудник
17.05.2016 23:10
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Администратор:
И все-таки без оценки.
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Ответ банка:
Добрый день, Ольга.
Спасибо за высокую оценку работы наших сотрудников!
Желаем Вам успешного продолжения сотрудничества с Банком на дистанционной основе.
С уважением,
Команда Тинькофф Банка.
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