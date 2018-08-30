Добрый день!

Хотела рассказать свою история про работу в Химкинском отделение 9040/2401. Буквально на этой неделе забрала свою трудовую книжку.



Я проработала именно в этом отделение 1 год менеджером по продажам (до этого работала в другом отделение), неоднократно просила руководительницу перевести меня на другую должность. На протяжение года так и не удалось меня никуда перевести, так как говорили нет мест или идти в другое отделение на ту же должность. Наша руководительница отделения 9040/02401 П.М.В. она не ценит своих сотрудников и совершенно никого не держит, рабочее утро всегда начиналось так "никто вас здесь не держит, что-то не устраивает, пишите заявление и уходите" и еще коронная фраза "все плохо, но будет еще хуже", разве опытный руководитель позволит себе такое говорить?! Она постоянно демотивирует и выставляет сотрудников в глупом положение, позволяет себе выражаться в грубой форме на сотрудников при клиентах. Многие, кто там остался работать, молчат, потому что боятся потерять работу.



На протяжение года в свою сторону я слышала больше негатива, чем остальные и вот настал момент, что она решила от меня избавиться окончательно. 11.05.2016 наша рук пригласила к нам регионального менеджера и еще одну рук, так сказать чтобы уж точно. Меня позвали в кабинет и все прекрасно зная мое положение, что я хочу перевестись, начали давить на меня, при этом переходя на личности, задавали вопросы такого типа "гордится ли мной моя же мама", после пригрозив, что если я не напишу по собственному желанию, то они уволят меня по статье. Я написала по собственному желанию и они уволили меня даже без отработки.



Я не жалею что ушла, у меня не укладывается в голове бесчеловечное отношение этих руководителей, у них действует принцип работай и молчи? Здесь у меня возникает вопрос, почему в банке держат таких сотрудников, а тем более на таких должностях, ведь "рыба гниет с головы"?



p.s. Никому не пожелаю работать с таким руководителем.