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|Мой опыт работы в Химках
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Добрый день!
Хотела рассказать свою история про работу в Химкинском отделение 9040/2401. Буквально на этой неделе забрала свою трудовую книжку.
Я проработала именно в этом отделение 1 год менеджером по продажам (до этого работала в другом отделение), неоднократно просила руководительницу перевести меня на другую должность. На протяжение года так и не удалось меня никуда перевести, так как говорили нет мест или идти в другое отделение на ту же должность. Наша руководительница отделения 9040/02401 П.М.В. она не ценит своих сотрудников и совершенно никого не держит, рабочее утро всегда начиналось так "никто вас здесь не держит, что-то не устраивает, пишите заявление и уходите" и еще коронная фраза "все плохо, но будет еще хуже", разве опытный руководитель позволит себе такое говорить?! Она постоянно демотивирует и выставляет сотрудников в глупом положение, позволяет себе выражаться в грубой форме на сотрудников при клиентах. Многие, кто там остался работать, молчат, потому что боятся потерять работу.
На протяжение года в свою сторону я слышала больше негатива, чем остальные и вот настал момент, что она решила от меня избавиться окончательно. 11.05.2016 наша рук пригласила к нам регионального менеджера и еще одну рук, так сказать чтобы уж точно. Меня позвали в кабинет и все прекрасно зная мое положение, что я хочу перевестись, начали давить на меня, при этом переходя на личности, задавали вопросы такого типа "гордится ли мной моя же мама", после пригрозив, что если я не напишу по собственному желанию, то они уволят меня по статье. Я написала по собственному желанию и они уволили меня даже без отработки.
Я не жалею что ушла, у меня не укладывается в голове бесчеловечное отношение этих руководителей, у них действует принцип работай и молчи? Здесь у меня возникает вопрос, почему в банке держат таких сотрудников, а тем более на таких должностях, ведь "рыба гниет с головы"?
p.s. Никому не пожелаю работать с таким руководителем.
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sasha91 • бывший сотрудник
18.05.2016 10:36
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Ответ банка:
sasha91, добрый день!
Хочу поблагодарить Вас за то, что написали об этом здесь и дали возможность прокомментировать сложившуюся ситуацию.
Наши сотрудники связались с вами и вы подтвердили, что вам предлагали перевод на другие позиции, но ни одна из них Вас не устроила. Основное желание было это работа без клиентов, таких вакансий на тот момент не имелось.
Желаем Вам благополучия и успехов на новом месте работы.
С уважением, Мария
ПАО Сбербанк.
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Спасибо за отзыв. Хотим разобраться в этой ситуации. Для этого я попрошу Вас ответить мне на личное сообщение, которое я Вам отправила.
С уважением, Мария
ПАО Сбербанк.