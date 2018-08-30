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|Лучшее руководство
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|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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Добрый день! Прочитала много отзывов о своем банке. В данном банке работаю с ноября 2014 года. Вот многие пишут, что плохое руководство, не могу согласиться с этим, у нас в Чувашии всегда идут навстречу, помогают, понимают. Нужен выходной, стоит только предупредить заранее, опаздываешь главное предупредить.
Читая отзывы понимаю, что мое руководство - это идеал. Всегда устраивают мотивационные конкурсы, хвалят каждый день кого-либо, что еще больше мотивирует на лучшие результаты. Бывают и трудные клиенты, но каждому клиенту относятся вежливо и любезно. Ни разу не пожалела что устроилась работать именно в этот банк и в это ККО. Бывают недопонимания, обиды, ссоры но это все быстро утихает, потому что на них невозможно обижаться. Выражаю большую благодарность ККО г. Чебоксары. С Вами на работу как на праздник.
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vikvik95 • сотрудник
18.05.2016 15:25
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Ответ банка:
Уважаемая Виктория,
спасибо за Ваш отзыв.
Нам очень приятно, что работа в нашем Банке вызывает у Вас положительные эмоции. Благодарю Вас за то, что Вы нашли время поделиться Вашим впечатлением о работе сотрудников Кредитно-кассового офиса.
С уважением,
Бердников Олег
ОТП Банк
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