Добрый день! Прочитала много отзывов о своем банке. В данном банке работаю с ноября 2014 года. Вот многие пишут, что плохое руководство, не могу согласиться с этим, у нас в Чувашии всегда идут навстречу, помогают, понимают. Нужен выходной, стоит только предупредить заранее, опаздываешь главное предупредить.



Читая отзывы понимаю, что мое руководство - это идеал. Всегда устраивают мотивационные конкурсы, хвалят каждый день кого-либо, что еще больше мотивирует на лучшие результаты. Бывают и трудные клиенты, но каждому клиенту относятся вежливо и любезно. Ни разу не пожалела что устроилась работать именно в этот банк и в это ККО. Бывают недопонимания, обиды, ссоры но это все быстро утихает, потому что на них невозможно обижаться. Выражаю большую благодарность ККО г. Чебоксары. С Вами на работу как на праздник.