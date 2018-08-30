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|Работа в группе БинБанк
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|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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Всем Доброго дня!!!
Случайно зайдя на сайт и увидев много негатива в сторону Бина, решила написать свое мнение, вдруг кому-то пригодится при устройстве на работу, сделать правильный выбор.
Уже почти год я являюсь сотрудником РостБанка в составе группы Бинбанка. Начала моей трудовой деятельности в Рост Банке начался в период санации Роста Бинбанком и устраиваясь на работу я конечно была взволнована данным фактом, все же банк находится на санации и вдруг условия работы в других банках группы отличаются от условий Бина. И вот спустя год могу с уверенностью сказать, что мои опасения были не оправданы. Никаких рисков в трудоустройстве в штат Рост Банка я не нашла. Условия труда сотрудников оформленных в штат Рост Банка совершенно идентичны с условиями других банков группы. График работы, режим работы, календарь выплаты зп - все в группе одинаково и независимо от оформления сотрудника в то или иное юридическое лицо. Так же что касается посещение и участие в корпоративных мероприятиях и корпоративных праздниках все в банке едино для всех сотрудников.
Конечно за год работы бывали разные рабочие ситуации, но могу сказать, что ни разу не пожалела, что приняла предложение о работе в одном из банков сильнейшей банковской группы в стране.
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Jilllo • сотрудник
18.05.2016 15:56
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|vindigo
20.05.2016 10:27
|Может сейчас что-то поменяли для новых сотрудников, но зар. плата в Росте была больше чем в Бине. Сейчас похоже для ростовцев сделали такую же как в Бине. Филиальная сеть Рост банка уже полностью закрыта, осталась пара филиалов. Их закроют в этом году. ГО тоже не долго жить. Всюду будет один БИН.
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