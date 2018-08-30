Всем Доброго дня!!!

Случайно зайдя на сайт и увидев много негатива в сторону Бина, решила написать свое мнение, вдруг кому-то пригодится при устройстве на работу, сделать правильный выбор.



Уже почти год я являюсь сотрудником РостБанка в составе группы Бинбанка. Начала моей трудовой деятельности в Рост Банке начался в период санации Роста Бинбанком и устраиваясь на работу я конечно была взволнована данным фактом, все же банк находится на санации и вдруг условия работы в других банках группы отличаются от условий Бина. И вот спустя год могу с уверенностью сказать, что мои опасения были не оправданы. Никаких рисков в трудоустройстве в штат Рост Банка я не нашла. Условия труда сотрудников оформленных в штат Рост Банка совершенно идентичны с условиями других банков группы. График работы, режим работы, календарь выплаты зп - все в группе одинаково и независимо от оформления сотрудника в то или иное юридическое лицо. Так же что касается посещение и участие в корпоративных мероприятиях и корпоративных праздниках все в банке едино для всех сотрудников.



Конечно за год работы бывали разные рабочие ситуации, но могу сказать, что ни разу не пожалела, что приняла предложение о работе в одном из банков сильнейшей банковской группы в стране.