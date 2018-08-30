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|Хочу поблагодарить своих руководителей группы адаптации № 6 сектора А
|не голосовал
|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
|Я очень довольна работой нашей РГ Ксении Ш. и ЗРГ Елены Б., благодаря их профессионализму я добиваюсь успехов в работе. С их помощью мы становимся такими же профессионалами. Мне очень нравится их работа, в нашей группе сектора А группы адаптации №6 очень хорошая обстановка. Ощущается сильная поддержка наших руководителей. Я хочу поставить им наивысший бал оценки за качество работы на 200 балов. Спасибо им.
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Ирина Тонкодубенко • сотрудник
18.05.2016 19:56
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Администратор:
Принимаем отзыв без оценки.
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Ответ банка:
Ирина, добрый день!
Спасибо за высокую оценку деятельности руководителей.
Желаем Вам преумножения достигнутых успехов!
С уважением,
Команда Тинькофф Банка.
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