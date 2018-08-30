Я очень довольна работой нашей РГ Ксении Ш. и ЗРГ Елены Б., благодаря их профессионализму я добиваюсь успехов в работе. С их помощью мы становимся такими же профессионалами. Мне очень нравится их работа, в нашей группе сектора А группы адаптации №6 очень хорошая обстановка. Ощущается сильная поддержка наших руководителей. Я хочу поставить им наивысший бал оценки за качество работы на 200 балов. Спасибо им.