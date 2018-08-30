Добрый вечер. Хочу отметить, что реклама на высшем уровнее у банка! Ну так вот, лазаю я в интернете и наткнулась на рекламу банка "Требуются операторы в колл-центр". Заинтересовалась, захожу читаю, что на работу можно уделять 30 часов в неделю, я решила попробывать, ведь дополнительный заработок никому не мешает. Откликнулась на вакансию, пришло письмо с электронным курсом, прошла сначала половину и передумала в связи с постоянной работой (изначально не скрывала, что имею постоянную работу, официально не оформлена). На следующий день мне позвонили с банка и спросили, что к чему по поводу курса. Я объяснила, что из-за моей работы я боюсь не успеть, на что мне ответили, что можно работать и ночью с 4 до 7 утра по М/В, и более того можно разделить рабочее время и работать как удобно оператору! В общем уговорила она меня. Я продолжила курс (100 баллов ей).



Сегодня закончила, позвонила девушка, как я поняла наставник, задавала вопросы, естественно я снова предупредила о своей работе, тут возникает у неё вопрос: сколько часов в день я готова уделять банку, на что я ответила с 10-00 по 13-00 и 17-00 по 19-00, то есть 5 часов день - итого получается 35 часов в неделю. После её звонка проходит минут 5 и решение с отказом, я не на каплю не сомневаюсь, что это решение связано с моей на сегодняшний день основной работе. Более чем я ей объяснила, что после того как я лично смогу убедиться в условиях работы в банке и все соответсвует рекламе, я буду уделять гораздо больше времени. Здесь и речи не будет о каких-то 30 часах в неделю. Ведь согласитесь со мной, кто захочет потерять постоянный заработок надеясь, что в другом месте будет больше, вдруг не будет, поэтому я подошла к этому делу со всей серьёзностью, а мою кандидатуру рассмотрели в 5 мин и вуаля отказ.



Я конечно немножко расстроилась, значит не судьба решила я😊. Тем не менее я очень надеялась на эту работу. Простите за ошибки пишу с телефона. 😊