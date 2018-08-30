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|Полнейший беспредел в АЛЬФА-БАНКЕ!!!
|не голосовал
|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
|Добрый день. Работала в АЛЬФА-БАНКЕ с ноября по май на должности специалиста по продажам. Премия в банке выплачивается с задержкой в 2 месяца, и после увольнения (6 мая последний раб. день ) 17 мая мне должна была поступить премия, которая не пришла. Я обратилась к своему начальнику группы, на что мне ответили, что с января 2016 года премия после увольнения работникам не положена. Я хочу получить ответ от вас, что за безобразие? Почему я не понятно почему лишилась премии за март, апрель, май. Нас о изменениях не уведомляли, в трудовом договоре это не прописано, никаких бумаг я не подписывала!!! Почему я бесплатно работала несколько месяцев? Human_kapital как и ваша ZARPLATA@ALFABANK.RU не отвечает. БЕЗОБРАЗИЕ. Думаю необходимо обратится в трудовую инспекцию, а затем в суд, раз вы не можете даже предоставить ответ.
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28anna • бывший сотрудник
23.05.2016 11:47
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Администратор:
Принимаем отзыв без оценки.
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Ответ банка:
Анна, здравствуйте!
По Вашему обращению была проведена проверка, по результатам которой сообщаем, что за период Вашей работы в АО "Альфа-Банк" все начисления заработной платы (постоянное и переменное вознаграждение) были рассчитаны и произведены корректно, в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации и внутренними нормативными документами АО "Альфа-Банк".
Доп.информация направлена на Ваш почтовый ящик с Human_Capiral.
С уважением, Дирекция по управлению человеческим капиталом АО "Альфа-Банк"
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|sanyaka
23.05.2016 21:39
|28anna
Автор отзыва
23.05.2016 22:55
|Спасибо . А еще проведите в таком случае проверку и ответьте на вопрос , почему сотрудники в альфа -банке работают ежемесячно с переработкой которая нам не оплачивается , как и выход в праздничные дни , несмотря на трудовой кодекс РФ .
|Ly369
03.06.2016 11:59
|Если Вы обратитесь в трудовую инспекцию, то ответ Банка трудовой инспекции будет таким же. Более того будет документальное этому подтверждение. Потому что по документам Вам зарплата выдавалась вовремя. Фактический день выдачи заработной платы нигде не будет указан. Только и всего. Тут правда не на Вашей стороне, к сожалению.
|Elazi
11.11.2016 14:04
|Такая же история, месяц отработала впустую.. Более того уволили по инициативе работодателя испортив личное дело, дабы начальники не теряли свою премию. А то что теперь в банки меня не берут из за этого никого не волнует
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