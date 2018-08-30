Добрый день. Работала в АЛЬФА-БАНКЕ с ноября по май на должности специалиста по продажам. Премия в банке выплачивается с задержкой в 2 месяца, и после увольнения (6 мая последний раб. день ) 17 мая мне должна была поступить премия, которая не пришла. Я обратилась к своему начальнику группы, на что мне ответили, что с января 2016 года премия после увольнения работникам не положена. Я хочу получить ответ от вас, что за безобразие? Почему я не понятно почему лишилась премии за март, апрель, май. Нас о изменениях не уведомляли, в трудовом договоре это не прописано, никаких бумаг я не подписывала!!! Почему я бесплатно работала несколько месяцев? Human_kapital как и ваша ZARPLATA@ALFABANK.RU не отвечает. БЕЗОБРАЗИЕ. Думаю необходимо обратится в трудовую инспекцию, а затем в суд, раз вы не можете даже предоставить ответ.