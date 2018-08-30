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|Выражаю благодарность и большую признательность за то, что мне довелось пройти обучение в группе адаптации Ризабека Д. и Стефании С.. Впервые работаю в банке Тинькоф, и такой теплый приём несомненно радует. Хочу отметить особую внимательность и заботу со стороны Ризабека и Стефании. Буду очень рад когда-нибудь встретиться лично и пообщаться. Всем успехов и процветания!
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Артем Чупилко • сотрудник
24.05.2016 13:17
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Ответ банка:
Добрый день, Артем.
Спасибо за теплые слова в адрес руководителей.
Взаимно желаем Вам успехов и благополучия!
С уважением,
Команда Тинькофф Банка.
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