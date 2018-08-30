Выражаю благодарность и большую признательность за то, что мне довелось пройти обучение в группе адаптации Ризабека Д. и Стефании С.. Впервые работаю в банке Тинькоф, и такой теплый приём несомненно радует. Хочу отметить особую внимательность и заботу со стороны Ризабека и Стефании. Буду очень рад когда-нибудь встретиться лично и пообщаться. Всем успехов и процветания!