Добрый день, случилась ситуация, которая не поддается логике... 20.05.2016г позвонили с ХКФ банка менеджер по подбору персонала сказала, что нравится мое резюме на сайте хед хантер и что давно наблюдают за ним, предложили должность "Руководитель отдела корпоративных продаж", в этот же день пригласили на коллективное собеседование, которое проходило в стиле Деловой игры, было 4 кондидата на 1 должность. Все прошло успешно, я в себе не сомневался, в понедельник 23.05.2016г. мне позвонили, сказали, что моя кандидатура максимально впечатлила руководителя и что меня готовы взять на работу. Объяснили, что нужно подождать проверку службы защиты бизнеса и пройти тесты.



Сегодня 24.05.2016г. Мне позвонили и сказали, что меня не могут принять на работу, так как мою кандидатуру не пропускает служба защиты бизнеса. Данный аргумент является для меня сомнительным, так как я проработал в 2 банках (Ренессанс Кредит и Бин банк) и везде меня служба безопасности пропускала, причем в последнем банке меня проверяли 2 недели назад и все было хорошо, за последние 2 недели в моей жизни ничего не изменилось, ничего криминального не произошло. Если есть такая возможность, прошу проверить в чем все-таки причина и предоставить комментарий по сложившейся ситуации.