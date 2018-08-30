Начнём с вступления. Писать я буду от своего лица и впечатления будут по порядку, в конце подведу итог. Читать много. Кто просто зашёл и думает о работе в этом банке может листать в конец на плюсы и минусы. Итак...



1 месяц работы

Начал я свою работу в этом банке ещё в декабре 2012 года. Только вышел из колледжа и сразу с энтузиазмом начал своё рвение к работе, не прошло и пары дней как мне позвонили из Тинькоффа. Две недели обучения, тесты, оформление в штат и даже выдача денег за обучение на тот момент это были 11к всё прошло гладко и за это огромный плюс. Но к этому позже. С этого момента начинается магия...



Итак, первые дни на линии, волнение, постоянные оговорки, помощь Assista, но тут я могу отметить, что коллектив и Ассисты очень приятные ребята, есть конечно исключения, но когда тебя переключали, оттуда слышался не суровый и надменный голос "Что надо? Почему звонишь по пустякам", а приветливое - "Привет, ИМЯ, что хотел? Новенький? Аааа понятненько, сделай так-то, так-то." Первый месяц был сложным, но те опции, которые я обрабатывал уже делались на автомате, меньше смотрелись скрипты и был прогресс и вот подходит срок первой ЗП. Встречаюсь с коллегой и как оказывается карту надо ещё подождать, тогда я работал на Павелецкой по графику 5/2 с 13:00, а за деньгами нужно ехать в рабочий день, в определённое время, что было мне крайне не удобно, это я отмечу, ибо в последствии начнётся настоящая магия по этому поводу. Так вот, приезжаю я за своей зарплатой, в первый месяц она понятно крайне мала, но так как для меня это были первые серьёзные деньги, я был счастлив и этому. И тут произошло крайне неприятное и неожиданное событие. Меня знакомят с РГ (Руководитель группы) Настенькой, с которой впоследствии будут ужасные конфликты, на вопросы она не отвечала, по графику - "Не знаю", технические вопросы и так далее и вовсе не отвечала. Забегу немного вперёд и скажу, что отказ от неё она просила писать сама, но мне неоднократно отказывали, без причины. Но вернёмся по порядку, после разговора с ней она говорит: "Так, чтобы за неделю прошёл тесты и садился на полноценную линию". Тогда я и узнал, про тесты и дальнейшее подключение опций работнику.



3-6 месяц работы

Спустя 3 месяца работы звонков на Ассиста у меня почти не было, премию получал всё время 100%, были 2 жалобы от РГ, но успешно оспоренные. Это было самое счастливое время работы, на тот момент с зп 23-25к и 100% премией + овертаймами, которые выбивались мною чуть ли не через силу выходила очень даже приличная сумма. Фитнес-центр - пожалуйста, бассейн - получи. В этом всё было шикарно кроме одного большоооооого "НО". Свою зарплату я так и забирал в кассе на Октябрьском поле, никто не мог дать мне вразумительный ответ, какие магические барьеры препятствуют получению зарплаты на карту. РГ - "Спрашивай в бухгалтерии", там - "Спрашивай у руководителей", руководители выше вообще открыв рот как золотая рыбка офигивали по этому поводу и разводили руки. Ладно, я это прощал.



И вот подходим к черте полгода работы. Я в очередной раз получаю премию 100%, оспорив аж 2 отрицательных оценки РГ и видимо взбесившись от этого, она мне грубо и хамски (по другому она и не говорила) кидает, что-то вроде: "Через неделю сдаёшь тесты и садишься на Ассиста в обязательном порядке, иначе пойдёшь лесом". Поспрашивав уже работающих сотрудников, средний срок выхода на Ассиста составлял от года и более, но окей. Мне подключают обработку вкладов, КВК, но прошу заметить РГ даже в часы простоя не отпускал меня на обучение. Но на Ассиста я всё-таки сел. Зарплата поднялась на копейки, но функционала прибавилось в разы, график мой учитывать уже почти не хотели, благо не ставили с утра, но про 100% можно было почти забыть, если раньше я редко, но мог позвонить ассисту и попросить помощи в вопросе, то тут выше Ассиста сидят Адвизоры, которым звонить необходимо только в очень сложных ситуациях, а напоминать или разбирать непростой случай они просто так не будут, отправят в неоправданный звонок, но дальше интереснее.



1-1.5 год работы

Функционал стал просто огромным, обрабатывал всё, что только можно. А зарплата увеличилась буквально на 3-5к, премии стало получать ещё сложнее, но опыт давал знать и большинство простых звонков обрабатывались на полном автомате за секунды. Благо завязалось много знакомых и после нескольких тренингов мне дали возможность обучения молодняка, когда они проходят вторую неделю обучения на линии. Там были доплаты за группу и дальнейшую судьбу сотрудника. И вместе с овертаймами получалась сумма примерно равная или чуть выше начальной зарплате, но за которую уже надо было батрачить. С руководством мы виделись часто, только не конкретно с моим руководством. Все вопросы решались по телефону или по приезде на Октябрьское за зарплатой. ДА! ДА, вы не ослышались спустя 1.5 года магический барьер с зарплатной карты так и не упал, все разводили руками видимо пытаясь прочитать заклинание, но той волшебной палочки, что снимет этот барьер не находили. Перевыпуск не помогал, обращения, претензии и т.д тоже. Ну что ж мой график всё равно не учитывался уже совершенно и работать я начал на две, точки, а позже кто пережил переезд с Павелецкой меня поймёт вообще забыли, что я привязан к одной точке и начали ставить в разнобой.



Отпуск не давали, а когда я всё же его через силу чуть ли не выбил, моя любовь или злая ведьма Настенька сказала положить на стол и она подпишет. Спустя 7 дней оказывается, что моего заявления никакого нет, а она открыла больничный, были разбирательства, но об этом стоит промолчать.



2 года +

Карту мне сделали, УРААААА, барьер снят, темный волшебник "Хрентебезпнакарту" побеждён. Скоро уже будет перевыпуск по сроку, но всё-таки приятно. Дальше не имеет смысл расписывать всё так подробно. Скажу только одно, грузили просто ОГРОМНЫМ количеством работы, а зарплата хоть и растёт, но на копейки.



ПЛЮСЫ

1. Для тех кто только начинает карьеру в банках или просто первый опыт это ОГРОМНАЯ ШКОЛА. Тут огромный плюс за подготовку сотрудников. Это безупречная школа.[/*]

2. Приятный коллектив в целом.

3. Приятные соц.пакеты. Фитнес и т.д

4. Возможность работы для студентов, ибо в первые полгода график тот, который ты захочешь и проблем с обменом выходными просто нет.

5. Высокая з/п НА ПЕРВОЕ ВРЕМЯ если не косячить и работать на премию

6. Свободная форма одежды - долой офисные мантии! Но магловские шорты и шлёпки тоже не в моде.



Минусы -

1. Спустя 6-12 месяцев ты начинаешь превращаться в человека-органайзера и это было бы плюсом если бы существенно повышалась ЗП, но нет.

2. Постоянные тех.сбои, "магия" и отдельно некоторые злые "волшебники"

3. Урегулирование внутренних проблем между сотрудниками, ужасное.

4. Постоянная текучка кадров.

5. Не прошёл обучение, изгнан в мир маглов без компенсации. При этом за 2+ года я видел около 4 случаев, когда ребята успешно сдавали финальный тест, а СБ им давала отворот-поворот без объяснения причин.

6. Карьеру тут строить не вариант. Очень долго и нужны просто железные нервы и обоз сил.

7. Строгий график вплоть до секунды. Опоздал на минуту - объяснительная, опоздал с обеда на минуту - тоже. Это сложно назвать минусом ибо очень сильно воспитывает дисциплину, но думаю для многих это будет проблема.



Как итог: Как работа для студентов, начало карьеры или временная подработка идеальный вариант. Как основная и постоянная это мрак, тёмный лес со своими пауками, злыми волшебниками и огромной работой за такую же оплату. Техническая организация отвратная.



Все имена в целях безопасности измены. После увольнения мне ещё по непонятным причинам платили минимальный оклад без премии ещё 3 месяца и оплатили отпуска, хотя я не отрабатывал положенные 2 недели. Долго пытались вернуть, но я просто ушёл, как последствие думал, что в ТК будет не очень приятная история, но там оказалось увольнение задним числом минус 5-7 месяцев точно не могу сказать, но по собственному желанию, что приятно.