Хотелось бы поблагодарить этих двух замечательных руководителей группы Адаптации - Оксану Ш. и Альфию М.. Они действительно, руководители от бога!!!! Никогда не остаются безучастными к судьбе своих подопечных и всегда поддержат тех, у кого что-то не получается!!!

Прошу поощрить этих замечательных руководителей!!!