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|Огромное спасибо РГ и ЗРГ группы Адаптации
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|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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Хотелось бы поблагодарить этих двух замечательных руководителей группы Адаптации - Оксану Ш. и Альфию М.. Они действительно, руководители от бога!!!! Никогда не остаются безучастными к судьбе своих подопечных и всегда поддержат тех, у кого что-то не получается!!!
Прошу поощрить этих замечательных руководителей!!!
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oslik1980 • сотрудник
31.05.2016 20:26
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Ответ банка:
Добрый день!
Нам очень приятно, что операторы высоко оценивают деятельность руководителей групп.
Благодарим Вас за отзыв и желаем удачи!
С уважением,
Команда Тинькофф Банка.
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