Коллеги, давно уже хотела написать данный отзыв. Начну с того, что на работу я устроилась в 2014 году. На собеседовании все было прекрасно, обещали через 3 месяца повышение и пр. (на самом деле до моего прихода так и было, повышение за повышением у сотрудников, с которыми работала). Но на мне система сломалась За 2 года работы, руководство десятки раз обещало повышение, мол потерпи месяцок и все наладится. Сокращения за сокращением - отсюда возникает вопрос, дорогие коллеги, зачем столько вакансий на HH. ru, с предложением о вакансиях, если вы сокращаете собственных сотрудников??? По правде сказать держал только коллектив (в моем отделении подобрался на славу, стали как родные люди, да и видишь из-за графика, своих коллег чаще чем, мужа и ребенка).



Что на счет графика работы, это просто рай для руководства - себе они поставят выходной так, как им удобно, остальные сотрудники, НИКОГДА не дождутся нормальных выходных, и нормированной рабочей недели, без переработок (а они постоянно возникают (СОКРАЩЕНИЯ ЖЕ, РАБОТАТЬ НЕКОМУ!!!)).



В целом банк нормальный, те кто приходят устраиваться, удачи! Благодарна, данному банку за "Успешную карьеру" и "Шикарную зарплату". Все, кто работают, держитесь!!! И помните, не увольняйтесь из ВТБ24, на дворе кризис, и вы никому не нужны