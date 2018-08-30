Добрый день !

Все никак не доходили руки написать свои впечатления о походе на собеседование в Юникредит. Ходил на собеседование в call-центр, думал что будет как в банке ТФФ, куча непонятного народа и тебя снова будут поднимать и спрашивать кто ты, вернее кто ты по жизни:) и чем занимаешься, напоминает сходку анонимных алкоголиков. Но оказалось, прикольный офис и видно, что не допотопная аппаратура стоит, народ улыбается.

Начало было как всегда, расскажите о себе и продайте ручку, но самое прикольное было когда сказали, что будут звонить 100 клиентов, т.е. это 100 звонков в день!!! Я когда представил эту цифру, я в день со столькими людьми не общаюсь... А тут ещё им и звонить надо, я точно пасс... Меня к такому не готовили Но стоит сходить, понять что это не твоё, но жирный плюс в этом эйчар Д.Р. , хочу поблагодарить его за приятную обстановку, за его своевременные шутки, и хоть понятно, что общаешься с человеком, который хоть понимает о чем говорит. Я потом ему ещё звонил, просил, чтобы он мне дал свои рекомендации, как найти работу, так что спасибо ему ещё раз!!!