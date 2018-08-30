Спешу поведать свою историю работы в Банке Ренессанс Кредит. Наше знакомство началось в далеком 2007 году. Простая должность на ТТ, средний оклад, планы высоки - ну, а как иначе? За хорошую работу через полгода мне предложили повышение. Через год еще одно, затем третье, четвертое. И всегда это были высокие планы, очень высокие планы. Это дало мне колоссальный опыт, опыт продаж, опыт руководства. Я не говорю уже о массе полезных и интересных тренингов, знаниями которых я пользую на другой работе. Не забываем про ДМС, белую зарплату, отличный коллектив, даже командировки в другие города я отнесу к плюсам: обмен опытом с коллегами, масса положительных эмоций, тренинги опять же.



Друзья, те кто пишет, что планы высокие а зарплаты низкие, задайте себе вопрос: вы правда считаете, что банк будет продавать "голые кредиты", а вам за это платить высокую зарплату? Откройте глаза, более 50% доходов банка составляю доходы от комиссионных продуктов, вы это прекрасно знаете. И еще, нытикам, предлагаю не решать за клиентов, что им нужно, а что нет - это мешает вам продавать. Вспомните, чему вас учили на тренингах.



Вероятно, что на мое положительное впечатление от банка повлиял хороший коллектив и внимательный, справедливый и грамотный руководитель. Если бы не семейные обстоятельства, которые заставили меня сменить работу, то я бы из банка только на пенсию ушла

Ищите плюсы в своей работе и будьте счастливы!