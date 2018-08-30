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|5 лет Ренессанса
|не голосовал
|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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Спешу поведать свою историю работы в Банке Ренессанс Кредит. Наше знакомство началось в далеком 2007 году. Простая должность на ТТ, средний оклад, планы высоки - ну, а как иначе? За хорошую работу через полгода мне предложили повышение. Через год еще одно, затем третье, четвертое. И всегда это были высокие планы, очень высокие планы. Это дало мне колоссальный опыт, опыт продаж, опыт руководства. Я не говорю уже о массе полезных и интересных тренингов, знаниями которых я пользую на другой работе. Не забываем про ДМС, белую зарплату, отличный коллектив, даже командировки в другие города я отнесу к плюсам: обмен опытом с коллегами, масса положительных эмоций, тренинги опять же.
Друзья, те кто пишет, что планы высокие а зарплаты низкие, задайте себе вопрос: вы правда считаете, что банк будет продавать "голые кредиты", а вам за это платить высокую зарплату? Откройте глаза, более 50% доходов банка составляю доходы от комиссионных продуктов, вы это прекрасно знаете. И еще, нытикам, предлагаю не решать за клиентов, что им нужно, а что нет - это мешает вам продавать. Вспомните, чему вас учили на тренингах.
Вероятно, что на мое положительное впечатление от банка повлиял хороший коллектив и внимательный, справедливый и грамотный руководитель. Если бы не семейные обстоятельства, которые заставили меня сменить работу, то я бы из банка только на пенсию ушла
Ищите плюсы в своей работе и будьте счастливы!
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Mari198 • бывший сотрудник
02.06.2016 12:40
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Ответ банка:
Добрый день!
Большое спасибо за Ваш отзыв! Нам искренне жаль, что Вы были вынуждены сменить место работы. Очень надеемся, что однажды Вы снова станете нашим сотрудником.
Желаем успехов в профессиональной деятельности и новых побед!
С уважением,
Департамент по работе с персоналом
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Я правильно понимаю, что это клиенты, оказываются, решают что им необходим продукт, увеличивающий кредитную нагрузку на 25-30%? Какие у вас там тренинги странные. А как же этапы продаж, выявление потребностей?
Предоставление "голых кредитов" и есть основная банковская деятельность, за которую должны платить зарплату (в некоторых местах - большую). Перечитайте Федеральный закон от 2 декабря 1990 года № 395-1 «О банках и банковской деятельности». Закон запрещает кредитным организациям заниматься производственной, торговой и страховой деятельностью. Так что ваши "продажные продажи продуктов", вообще-то, незаконны.
Тренинги это хорошо, но и своей головой надо думать. А Вы призываете к обратному
В целом, странный отзыв, похожий скорее на призыв к специалистам "продавать продажнее"
Изменено:
Тренинги как раз и предназначены для обучения всем этапам продаж. Достаточно изучить статистику страховых случаев (по личному страхованию, например), что бы понять, что наличие этой услуги оправдывается не только её доходностью.
Банки действительно не занимаются страховой деятельностью. Они выступают в роли агента, посредника, получая за это прибыль в рамках закона.
Поэтому для клиентов это просто способ банка дополнительно заработать (учитывая огромный размер агентского вознаграждения при мизерной страховой премии).
Народный рейтинг же просматриваете наверняка? В курсе, что там творится в отделениях?
В любом случае я за то, чтобы именно продавать услугу, и делать это грамотно, а не "втюхивать", "впаривать" и т.д. А тот, кто этим занимается в первую очередь и жалуется в служебном рейтинге. А от него страдают клиенты и пишут в народном рейтинге.
Только маленькая деталь - клиенты не глупеют с годами, и "продажные" скрипты уже могут не работать. Услуга дорогая, и вынимает из кармана клиента существенную часть его, клиента, средств, которые он направляет на погашение.
Вряд ли Вы бы отдавали четверть своего дохода каждый месяц на оплату труда, например, бухгалтера, который начисляет Вам зарплату (в принципе, он же тоже, получается, "агент" - деньги же Вам платит не свои).
История жуткая, и мне до сих пор не по себе. Нам всегда кажется, что с нами этого не произойдет...
Поэтому я призываю не решать за клиентов нужно им это или нет.
Другая сторона вопроса - стоимость этой услуги. Здесь, действительно, есть о чем поговорить.
Удачи!
Тем не менее, потенциальному знакомому уже, наверняка, все равно, был ли застрахован его кредит или нет.
Возможно, в 2007 году условия полиса были иные: обширными и защищающими как Заёмщика, так и наследников. В 2016 году куда проще направить 1% от тела кредита в счет погашения основного долга, чем «дарить» (в прямом смысле этого слова) билеты Банка России СК и Банку за «сбор, и передачу в СК данных».
Скандинавия и Швейцария делают #рукалицо. Эта модель бизнеса похожа на торговлю водкой. Она долго прожить не может изначально.
Отличным банком Реник раньше был. Без страховок и допиков. С 2006 года в нем обслуживался. Были косяки, но Николай Юртаев и его коллеги работают на все 100, сглаживаются углы.
Сейчас это ужас. Неужели хотят, как у БРС, 40% проблемной задолженности.
Изменено: