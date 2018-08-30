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 зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
Здравствуйте! Меня зовут Гыбина Юлия Вадимовна, у меня сложилась проблема с ООО "ХКФ Банк": я, являюсь работником данной организации и желаю написать заявление на увольнение (по собственному желанию), придя в отдел кадров ООО "ХКФ Банк", мне сказали, что заявление на увольнение я могу написать только тогда, когда предоставлю им "ошибочные договора", узнав, что это незаконно, хочу предъявить жалобу на данную организацию. Я хочу уволиться по собственному желанию и имею на это право, а руководство запрещает мне написать данное заявление. Прошу вас предпринять меры и помочь мне с этой проблемой. Впервые обращаюсь с жалобой и не знаю своих дальнейших действий.
ExGoon • сотрудник
08.06.2016 17:38
Администратор:
Уточните, о каких "ошибочных договорах" идет речь?
2 комментария
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Пилот в каске
16.06.2016 18:32
Вам сюда
padnyaend
18.07.2016 12:00
как дети - ей богу. Заказаное письмо с копией и описью.
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