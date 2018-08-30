Здравствуйте! Меня зовут Гыбина Юлия Вадимовна, у меня сложилась проблема с ООО "ХКФ Банк": я, являюсь работником данной организации и желаю написать заявление на увольнение (по собственному желанию), придя в отдел кадров ООО "ХКФ Банк", мне сказали, что заявление на увольнение я могу написать только тогда, когда предоставлю им "ошибочные договора", узнав, что это незаконно, хочу предъявить жалобу на данную организацию. Я хочу уволиться по собственному желанию и имею на это право, а руководство запрещает мне написать данное заявление. Прошу вас предпринять меры и помочь мне с этой проблемой. Впервые обращаюсь с жалобой и не знаю своих дальнейших действий.