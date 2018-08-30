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Изменение штатного расписания не голосовал
Есть город N, в нем грядет закрытие 4 филиалов, соответственно многие ОПЫТНЫЕ сотрудники рискуют оказаться на улице, но в то же время происходят странные вещи с переводом так называемых КБП (помощников) на должности МП (продажников) хоть и на декретную единицу, при этом некоторые постоянные МП будут сокращены, некоторые единицы по декрету выводятся из расписания и вводятся уже как не декретные, а на это место берут людей "как бы" с улицы в перспективные филиалы.

Так вот вопрос со стороны, чем руководствуется отдел кадров или менеджмент управления, проводя такие ротации и сокращения. Почему сокращаются опытные, обученные, образованные, семейные сотрудники в угоду молодежи, которых предстоит еще обучить и у которых не факт, что есть профильное образование? Что делать, если сейчас допустим единицу сократили, а через неделю или месяц она опять появится, но работать туда пригласят "как бы" человека с улицы? Имеет ли сейчас значение образование в принципе? высшее, высшее профильное (Банковское дело)??? или все равно...
nov_user • несостоявшийся сотрудник
10.06.2016 09:25
Администратор:
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16 комментариев
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nov_user
Автор отзыва
10.06.2016 09:32
Я не являюсь сотрудником, а просто наблюдатель со стороны,
поэтому не хотелось бы переходить на личности, тем более это может повредить тем или иным лицам, просто интересно как будет развиваться ситуация в будущем...

ну и немного добавлю, ведь о сокращения менеджмент знал заранее, зачем было брать людей с улицы или осуществлять перевод КБП на ПМ при грядущих переменах?

Изменено: nov_user - 10.06.2016 09:45
vindigo
10.06.2016 09:57
>Имеет ли сейчас значение образование в принципе? высшее, высшее профильное(Банковское дело)??? или все равно

Все равно. Часто встречал банковских сотрудников вообще без образования и в том же сбере. На низших должностях работе можно научить за пару недель даже без базовых знаний, управленцы часто не понимают чем занимаются их сотрудники.
nov_user
Автор отзыва
10.06.2016 10:12
но ведь при сокращениях предпочтения должны отдаваться сотрудникам с опытом и образованием, а при равнозначности уже смотреть на производительность труда
и какую роль в этом отводится профсоюзу? или он чисто номинальное образования, без права голоса, типа ЕСТЬ и ладно...

а раньше лет 7-8 назад, образование было в приоритете smile:(

Изменено: nov_user - 10.06.2016 10:14
Nazar1VAR
10.06.2016 10:33
На должности "Раб", тем более в сбере, надо немного уметь читать и писать ("допник впарить" много ума не надо) . А кадровая политика такая, потому что управлять малограмотными сотрудниками легче и проще, сто раз об этом здесь уже писали.
Grinder
10.06.2016 12:40
Ну, "с улицы" тоже разные бывают.
На самом деле, если берут специалистов с опытом в других банках, то в этом тоже есть смысл, они принесут что-то новое, и взгляд не замыленный.
Dimson51
10.06.2016 12:51
во-первых молодежь переводят на оклад по нижней границе вилки, а во-вторых чтобы много не умничали. слышали небось про политические и деловые качества, т.е. личная преданность и профессионализм?
nov_user
Автор отзыва
10.06.2016 13:06
человек с улицы не может ничего привнести в такую махину как сбер. если он только не на должности управляющего
человек с улицы может оказаться сват брат кум и пр... в филиалах в которых можно выполнять план не напрягаясь, это же конечно личная преданность, но и нарушение норм и принципов, хотя кому сейчас до них ...
нижняя граница вилки, если и отличается, то очень не значительно, думаю 1000-2000р, а мотивационнная составляющая у всех вроде оплачивается одинаково, согласно внутренним тарифам smile:(



Grinder
10.06.2016 14:12
Цитата
человек с улицы не может ничего привнести в такую махину как сбер

Как раз управляющий ничего и не может "привнести", т.к. его функция не созидательная, а контролирующая.
А любой - продаван, в бэке, в корпорате - может использовать навыки, которые приобрел в других банках, менее инертных.

У вас, сберовских, одна болезнь на всех - вас научили на тренингах, что Сбер самый-самый, и лучше него не бывает.
Бывает.
Сами скоро убедитесь smile;)
nov_user
Автор отзыва
10.06.2016 14:49
я не сотрудник сбера smile;) и о тренингах ничего не слышал и не заню
Ly369
10.06.2016 15:08
Позвольте с Вами не согласиться. Молодые сотрудники без опыта - это молодая кровь, серое вещество ещё не затвердело, мозг восприимчив к обучению, изменениям. Их можно обучить под себя, много не просят, согласны работать на небольшой з/п с энтузиазмом. А опытные сотрудники будут требовать премий, уходить в декреты, жаловаться на проблемы в семье. Сейчас, не только в банковском секторе, принцип такой не продвигать старых сотрудников, а набирать новых по объявлению.
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