Есть город N, в нем грядет закрытие 4 филиалов, соответственно многие ОПЫТНЫЕ сотрудники рискуют оказаться на улице, но в то же время происходят странные вещи с переводом так называемых КБП (помощников) на должности МП (продажников) хоть и на декретную единицу, при этом некоторые постоянные МП будут сокращены, некоторые единицы по декрету выводятся из расписания и вводятся уже как не декретные, а на это место берут людей "как бы" с улицы в перспективные филиалы.



Так вот вопрос со стороны, чем руководствуется отдел кадров или менеджмент управления, проводя такие ротации и сокращения. Почему сокращаются опытные, обученные, образованные, семейные сотрудники в угоду молодежи, которых предстоит еще обучить и у которых не факт, что есть профильное образование? Что делать, если сейчас допустим единицу сократили, а через неделю или месяц она опять появится, но работать туда пригласят "как бы" человека с улицы? Имеет ли сейчас значение образование в принципе? высшее, высшее профильное (Банковское дело)??? или все равно...