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Есть город N, в нем грядет закрытие 4 филиалов, соответственно многие ОПЫТНЫЕ сотрудники рискуют оказаться на улице, но в то же время происходят странные вещи с переводом так называемых КБП (помощников) на должности МП (продажников) хоть и на декретную единицу, при этом некоторые постоянные МП будут сокращены, некоторые единицы по декрету выводятся из расписания и вводятся уже как не декретные, а на это место берут людей "как бы" с улицы в перспективные филиалы.
Так вот вопрос со стороны, чем руководствуется отдел кадров или менеджмент управления, проводя такие ротации и сокращения. Почему сокращаются опытные, обученные, образованные, семейные сотрудники в угоду молодежи, которых предстоит еще обучить и у которых не факт, что есть профильное образование? Что делать, если сейчас допустим единицу сократили, а через неделю или месяц она опять появится, но работать туда пригласят "как бы" человека с улицы? Имеет ли сейчас значение образование в принципе? высшее, высшее профильное (Банковское дело)??? или все равно...
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nov_user • несостоявшийся сотрудник
10.06.2016 09:25
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Администратор:
Пока без оценки.
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поэтому не хотелось бы переходить на личности, тем более это может повредить тем или иным лицам, просто интересно как будет развиваться ситуация в будущем...
ну и немного добавлю, ведь о сокращения менеджмент знал заранее, зачем было брать людей с улицы или осуществлять перевод КБП на ПМ при грядущих переменах?
Изменено:
Все равно. Часто встречал банковских сотрудников вообще без образования и в том же сбере. На низших должностях работе можно научить за пару недель даже без базовых знаний, управленцы часто не понимают чем занимаются их сотрудники.
и какую роль в этом отводится профсоюзу? или он чисто номинальное образования, без права голоса, типа ЕСТЬ и ладно...
а раньше лет 7-8 назад, образование было в приоритете
Изменено:
На самом деле, если берут специалистов с опытом в других банках, то в этом тоже есть смысл, они принесут что-то новое, и взгляд не замыленный.
человек с улицы может оказаться сват брат кум и пр... в филиалах в которых можно выполнять план не напрягаясь, это же конечно личная преданность, но и нарушение норм и принципов, хотя кому сейчас до них ...
нижняя граница вилки, если и отличается, то очень не значительно, думаю 1000-2000р, а мотивационнная составляющая у всех вроде оплачивается одинаково, согласно внутренним тарифам
Как раз управляющий ничего и не может "привнести", т.к. его функция не созидательная, а контролирующая.
А любой - продаван, в бэке, в корпорате - может использовать навыки, которые приобрел в других банках, менее инертных.
У вас, сберовских, одна болезнь на всех - вас научили на тренингах, что Сбер самый-самый, и лучше него не бывает.
Бывает.
Сами скоро убедитесь