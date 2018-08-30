Ответ банка: Добрый день, Петр.

Ваша учетная запись заблокирована по причине нарушения Вами деловой этики.

Мы дорожим репутацией Банка, поэтому в подобных обстоятельствах не можем предложить Вам сотрудничество.



С уважением,

Команда Тинькофф Банка.