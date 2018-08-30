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Увольнение ни за что? не голосовал
 зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
День добрый,Тиньковв!
Ну, за что увольнять бизнес-профи, а? Ну каплю высказал мнение Ц., ну правду ведь сказал, а РГ не заступился...
Петр Воробьевбывший сотрудник
14.06.2016 11:15
Администратор:
Без оценки.
Ответ банка:
Добрый день, Петр.
Ваша учетная запись заблокирована по причине нарушения Вами деловой этики.
Мы дорожим репутацией Банка, поэтому в подобных обстоятельствах не можем предложить Вам сотрудничество.

С уважением,
Команда Тинькофф Банка.
3 комментария
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Петр Воробьев
Автор отзыва
15.06.2016 08:58
Я эту репутацию и хотел отстоять, а меня слушать не захотели, нарушение этики ?
Пилот в каске
16.06.2016 18:37
А правда она всегда такая - она глаза режет и никто не хочет выглядеть идиотом, Пётр, а руководство особенно...
Петр Воробьев
Автор отзыва
21.06.2016 10:23
РГ

Изменено: Петр Воробьев - 28.06.2016 10:13
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