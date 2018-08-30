Внимание! С 30.08.2018 изменилась методика расчёта "Служебного рейтинга" банков.
Добавить отзыв о банке
(необходима авторизация/регистрация)
|Увольнение ни за что?
|не голосовал
|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
|
День добрый,Тиньковв!
Ну, за что увольнять бизнес-профи, а? Ну каплю высказал мнение Ц., ну правду ведь сказал, а РГ не заступился...
|
0
Петр Воробьев • бывший сотрудник
14.06.2016 11:15
|
Администратор:
Без оценки.
|
Ответ банка:
Добрый день, Петр.
Ваша учетная запись заблокирована по причине нарушения Вами деловой этики.
Мы дорожим репутацией Банка, поэтому в подобных обстоятельствах не можем предложить Вам сотрудничество.
С уважением,
Команда Тинькофф Банка.
Комментарии и отзывы могут оставлять только зарегистрированные пользователи.Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь.
Изменено: