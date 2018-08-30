Новосибирск. Достоевского 2. Банк Русский Стандарт. Отдел сбора. Работа с 17.02.2016 по 20.06.2016 (полных 4 месяца).



Пойдем по порядку.



В данной организации проводится оплачиваемое обучение, на котором не просто выдают кучу макулатуры для чтения, а именно разбираются все основные детали работы. После такого обучения сотрудник приходит в отдел уже практически полностью подготовленный. Это большой плюс.



Далее о графике работы (сам график можете посмотреть в размещенных компанией вакансиях). График не легкий. Работать приходится много. Но и результат вы можете видеть каждый месяц, пересчитывая около банкомата свои оклад и премию. Одно скажу точно, в армии платят всего 2 тысячи и времени на отдых нет вообще. Так что нет смысла здесь писать, что кто-то ничего не успевает и при этом сидит на одной окладе. Как поработаешь - так и заработаешь.



Нагрузка. Именно то, от чего зависит твоя премия. Есть нагрузка и ты с ней справился - получи премию, нет нагрузки - нет премии. "Есть" или "нет" зависит тоже только от самого сотрудника. Если готов, умеешь грамотно и корректно мотивировать клиентов, то и нагрузку дадут обязательно. Начальство в этом вопросе всегда подходит с одной стороны. Если хочешь зарабатывать - тебе дадут такую возможность. На данном сайте было сказано ранее, что легкий реестр клиентов перекидывают на опытных сотрудников, а сложных клиентов - на новеньких (для того, чтобы опытные зарабатывали деньги, а новенькие только стремились к этому, но при этом все равно ничего не получали). Так вот это ложь. Моя первая личная нагрузка была закрыта практически на +12% премиальных. И это очень неплохо! Итого 27 тысяч рублей только премии. У человека, который написал отписался ранее негативно о работе в отделе сбора, видимо просто не получилось и он решил обвинить всех в том, что он плохой сотрудник (себя только забыл). Кстати, что касается оскорблений в адрес руководителей, то как говорится "правдивый начальник оценивает всякого по заслугам". К сотрудникам, которые ответственно работают и "отгружают" договора, вопросов нет. Сотрудникам, которые стремятся, но не всегда все получается, руководители только помогут. А тем, кто и не старается особо, в любой компании улыбаться не будут.



Небольшой вывод: отличная организация, достойный опыт, прекрасная возможность заработать именно деньги.