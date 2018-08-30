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|Субъективно о ВТБ в Улан-Удэ
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|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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Довелось работать в Банке ВТБ в Улан-Удэ, хотела бы рассказать про свой опыт.
Конечно сначала все понравилось: и престиж банка, и зарплата, и премии… Обстановка в банке очень тяжелая, постоянно чувствуешь себя виноватой, что-то нужно делать, не дай бог сидишь без дела, т.к. директор считает что работая в ВТБ ты уже избранная и обязана этим ей, а если не хочешь, то тебя никто сдесь не держит, на рынке труда есть много желающих тебя заменить.
У директора есть серый кардинал - начальник АХО(!), еще раньше она работала кадровиком. По слухам, у нее даже нет высшего образования, ну или долгое время не было! Все кадровые, зарплатные, премии и другие вопросы они принимают вместе, и конечно все зависит от их личного отношения к человеку, поэтому всегда нужно им улыбаться и исполнять указы без обсуждений. Разумеется начальник АХО половину своей работы передала другим: своим сотрудникам, секретарю, плановику, и т.д.
В банке есть две служебные машины, одна полностью закреплена за директором, конечно в том числе и по личным делам, увозит, привозит из дому и т.д. Полдня директор на работе, поэтому полдня времени машина стоит. На второй машине полдня ездит начальник АХО по своим или не своим делам, и неважно, что от этого страдает бизнес. Не хотела бы рассказывать про профессиональный уровень директора и ее команду, это оценивают другие люди, но слышала что директор отказывает во встрече клиентам исходя из своего отношения к ним, наверно иногда и во вред бизнесу и престижу банка, которой они очень дорожат.
У директора непостоянный характер, об этом говорит, что она очень часто меняет секретарей и увольняет людей, а потом долго ищут замену им, опять-таки слышала, что в Улан-Удэ по сравнению с другими офисами очень большая текучка. Кстати одну из секретарей уволили, потому что Москва ее попросила устроить собеседование с одним человеком-бывшим директором другого банка, а этот человек очень не нравился директору, но секретарь о собеседовании ничего не доложила руководству, просто не знала об их отношениях, наверно подумала, зачем их беспокоить по таким мелким делам. В итоге этот человек теперь работает в банке где-то на западе, а секретарь не работает.
Еще один факт о непостоянстве, каждые два месяца в банке устраивают перестановки, бессмысленно пересаживают отделы из одного кабинета в другой, дошло уже до маразма, люди как селедка в банке сидят, а например кабинет зама пустует. Еще в банке у директора есть пластиковая карточка для деловых встреч с клиентами в ресторанах, по итогам секретаря просят рисовать отчеты по встречам. Интересно, что половина из этих встреч не происходит, а куда идут деньги неизвестно.
Директор устроила на работу свою дочку, сначала на временную должность ведущего специалиста, спустя три месяца она уже главный специалист на постоянке. Дочка вышла замуж в банке, и теперь есть зять. Конечно же зятя сразу повысили. Дочке тоже место приготовили, убрали ненужных сотрудников, скоро повысят. Кстати, свадьбу пришлось готовить и сотрудникам банка, директору же не откажешь.
В отпуск отпускают максимум на две недели (конечно если ты не родственник или приближенный) и желательно в зимнее время.Иногда любят поэкономить, например, не покупают воду для кулеров, запрещают включать свет в коридорах и кабинетах. Экономия смешная, но сразу видно отношение к сотрудникам.
Наверно, пока все. Прочитала, получилось много негатива, из позитива только зарплата )))
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elenaaa1987 • бывший сотрудник
17.06.2016 16:13
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Администратор:
Уточните вашу должность, информацию можно направить на адрес natalya.konkina@banki.ru
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Мне кажется, вы выбрали не то место работы.
Вам нужно рассмотреть возможность, писать литературные произведения.
Вы очень подняли настроение! Отлично написано!
Будем ждать второй серии. Обязательно опубликуйте что-нибудь еще.
Уверен, вы не все рассказали))))
Спасибо!
и конечно , я не всё написала..
Сплетни, сплетни, сплетни, но я же не писала сколько и почему хороших людей заставили уволиться, когда сказали, что пиши, и честные люди сами уходят по собственному желанию, и про т.н. "схемы" увольнения (например, с использованием девушек в декрете) - вот это наверно сплетни.
кстати...
1) дочка директора развелась - зятя уволили.
2) опять уволили секретаря.
PS коллеги, если хотитете, но не хотите лишней огласки, пишите мне в личку, - я напишу от своего имени.