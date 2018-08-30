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17 июня 2016 года в Башкирском ОСБ ВСП 00183 в городе Уфе, мною была оставлена заявка на потребительский кредит в размере 67 000 рублей на 36 месяцев. До этого имелось 4 кредита, которые были
заблаговременно закрыты. Имеется один действующий кредит, все платежи вносятся корректно и своевременно. Сам я являюсь сотрудником Сбербанка с 2014 года, в должности менеджер по продажам работаю с 2015 года, последние 6 месяцев непрерывно являюсь эффективным сотрудником. В 16:09 приходит сообщение от банка с номера 900, об отрицательном решение в предоставление кредита. В последствие выясняется андерайтером был совершен звонок руководителю, которая находится в отпуске. Руководитель отрицательно охарактеризовал меня, в следствие чего андерайтер отправил заявку в отказ. Чуть позднее последовало сообщение от руководителя:” на будущее всем… если в известность не будет поставлен рвсп/зрвсп, будут отказы.
“Прошу предоставить ответы на следующие вопросы:
В какой момент изменились правила подачи заявок на потребительский кредит и на основание какого нормативного документа я должен разглашать информацию о своей личной жизни и получать согласование от руководителя для получения кредита? В какой момент руководителя наделили полномочиями, для принятия решения в предоставление кредита? И как соблюдается миссия банка "Мы команда" - Путем самоутверждения и самоуправства руководителя над коллективом? Почему сотрудник приносящий банку прибыль, имеющий хорошую кредитную историю и платежеспособность, вынужден обращаться в другой банк?
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Yamaev91 • сотрудник
20.06.2016 17:48
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Ответ банка:
Yamaev91, добрый день!
Хочу еще раз поблагодарить Вас за отзыв. Отказ в выдаче кредита обоснован и был произведен по совокупности факторов в кредитной заявке, влияющих на решение о предоставлении кредита в соответствии с процедурами банка.
С уважением, Мария
ПАО Сбербанк.
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Человек отдыхает в своём "солнечном" отпуске, летает в облаках и уже благополучно забыл про
каких-то тамсотрудниках. И тут заставили вернуться с небес на землю... это бесит!
"Мы команда" - это не миссия, а ценность Банка. В некоторых подразделениях это работает, но далеко не во всех ( в 99 процентов подразделениях - это всего лишь лозунг при совещаниях) . Жаль, что нет командных КПЭ подразделений - это бы изменило подход.
Ну а касаемо характеристики вашего начальника - тут надо разобраться. Кредитный риск - это когда дал не тому ( то есть кредит ушёл в дефолт), либо не дал тому, кто мог платить нормально. Оглянитесь - вокруг много других банков, а учитывая вашу положительную историю ( которая отразилась в БКИ) - шансы получить кредит в другом банке можно назвать высокими.
боюсь оскорбить вашего непосредственного начальника не разобравшись, но по моему - он не прав))
Всё же зря Вы именно так сделали. Не та эта ситуация для мести и стать героем. Пошли бы в другой банк и решили бы там свой вопрос, потеряв просто 1-2 дня.
Банк Москвы, между прочим, не плохой банк, когда не получается взять кредит в Сбере... До сих пор пользуюсь кредиткой этого банка после того, как в своё время отказали в Сбере (так же были весомые причины, но которых не оказалось в другом банке). И вроде бы пока никаких репрессий нет за это.
Спасибо за отзыв. В ситуации уже разбираемся. Как только будут результаты сообщу их Вам.
С уважением, Мария
ПАО Сбербанк.
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