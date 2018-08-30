17 июня 2016 года в Башкирском ОСБ ВСП 00183 в городе Уфе, мною была оставлена заявка на потребительский кредит в размере 67 000 рублей на 36 месяцев. До этого имелось 4 кредита, которые были

заблаговременно закрыты. Имеется один действующий кредит, все платежи вносятся корректно и своевременно. Сам я являюсь сотрудником Сбербанка с 2014 года, в должности менеджер по продажам работаю с 2015 года, последние 6 месяцев непрерывно являюсь эффективным сотрудником. В 16:09 приходит сообщение от банка с номера 900, об отрицательном решение в предоставление кредита. В последствие выясняется андерайтером был совершен звонок руководителю, которая находится в отпуске. Руководитель отрицательно охарактеризовал меня, в следствие чего андерайтер отправил заявку в отказ. Чуть позднее последовало сообщение от руководителя:” на будущее всем… если в известность не будет поставлен рвсп/зрвсп, будут отказы.



“Прошу предоставить ответы на следующие вопросы:

В какой момент изменились правила подачи заявок на потребительский кредит и на основание какого нормативного документа я должен разглашать информацию о своей личной жизни и получать согласование от руководителя для получения кредита? В какой момент руководителя наделили полномочиями, для принятия решения в предоставление кредита? И как соблюдается миссия банка "Мы команда" - Путем самоутверждения и самоуправства руководителя над коллективом? Почему сотрудник приносящий банку прибыль, имеющий хорошую кредитную историю и платежеспособность, вынужден обращаться в другой банк?