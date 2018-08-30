Хотелось бы сказать про банк «Возрождение». Работаю я уже в нем 6 лет. Начинала я с обычного стажера (сканировала бумажки, помогала сотрудникам). Постепенно влилась в работу, набралась очень большого опыта. Сейчас занимаю должность руководителя группы продвижения и продолжаю подниматься по карьерной лестнице.