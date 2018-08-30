Внимание! С 30.08.2018 изменилась методика расчёта "Служебного рейтинга" банков.
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|Карьерная лестница
|положительный голос не засчитан
|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
|Хотелось бы сказать про банк «Возрождение». Работаю я уже в нем 6 лет. Начинала я с обычного стажера (сканировала бумажки, помогала сотрудникам). Постепенно влилась в работу, набралась очень большого опыта. Сейчас занимаю должность руководителя группы продвижения и продолжаю подниматься по карьерной лестнице.
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resheto87 • сотрудник
21.06.2016 09:28
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