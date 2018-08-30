Внимание! С 30.08.2018 изменилась методика расчёта "Служебного рейтинга" банков.
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|Лучший работодатель, лучший банк
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|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
|Самый лучшее место работы, где я работала. Пришла в 2014 году. Отношение руководства хорошее, очень грамотные люди, молодой коллектив. Получала хорошие премии. Даже выиграла акцию, путешествие в Шри-ланку, за счёт банка. Все нравилось, проработала 4 года, но поддалась соблазну больше зарабатывать и уйти и с официального оклада на договор. В Итоге в связи с кризисом, кредитов выдавалось меньше, зп стала маленькой. А так как планировался декрет, то пришлось уйти в другой банк. О чем в данный момент сильно жалею. Всегда вспоминаю о работе там. И обязательно постараюсь вернуться туда.
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Betty_rf • бывший сотрудник
22.06.2016 06:09
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|ричмонд
27.06.2016 13:47
|Письмо из будущего. Шел 2018 год, когда Betty_rf решила сменить официальный оклад на договор...
|Вурдалак
05.07.2016 21:10
|Ричмонд, . Самый смак: оценка "+1" засчитана .
|Betty_rf
Автор отзыва
05.07.2016 23:29
| завидуйте молча
|Вурдалак
07.07.2016 02:24
|Betty_rf, откройте секрет: машину времени, которая доставила Вас в 2018 год, где и почём купили/арендовали?
|Betty_rf
Автор отзыва
07.07.2016 06:44
|Там опечатка. Пришла работать в 2011. Как исправить, не знаю.
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