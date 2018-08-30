Самый лучшее место работы, где я работала. Пришла в 2014 году. Отношение руководства хорошее, очень грамотные люди, молодой коллектив. Получала хорошие премии. Даже выиграла акцию, путешествие в Шри-ланку, за счёт банка. Все нравилось, проработала 4 года, но поддалась соблазну больше зарабатывать и уйти и с официального оклада на договор. В Итоге в связи с кризисом, кредитов выдавалось меньше, зп стала маленькой. А так как планировался декрет, то пришлось уйти в другой банк. О чем в данный момент сильно жалею. Всегда вспоминаю о работе там. И обязательно постараюсь вернуться туда.