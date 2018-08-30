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|Невозможно закрыть счет по зарплатной карте после увольнения
|не голосовал
|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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Добрый день.
Уже давно не являюсь сотрудником данного банка, сейчас решила закрыть счет по зарплатной карте. Для этого нужно указать в заявлении на закрытие номер счета карты. На горячей линии номер счета узнать нельзя, только в интернет-банке. А чтобы пройти регистрацию, необходимо коловое слово, которое при оформлении на работу у нас по каким-то причинам никто не взял, и в итоге невозможно ни номер счета узнать, ни в ИБ не зарегистрироваться, на горячей линии сменить кодовое слово тоже непросто - требуют название тарифного плана... Откуда я его могу знать, если при выдаче карты нам не предоставили ни договора, ни кодовое слово мы не оставляли, дали карту зарплатную (по ним есть тарифные планы?ничего такого не сообщалось, не подписывалось), пин-код в конверте и все.. Отделелния банка в городе все успели позакрываться, обратиться туда естественно нет возможности. Просто замкнутый круг...
Прошу разобраться в ситуации, как можно закрыть счет по зарплатной карте, если учесть что ничего нам о ней не сообщали, договор не выдавали, отделений в городе Саратов больше нет.
Спасибо.
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kotich19 • бывший сотрудник
22.06.2016 13:41
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Ответ банка:
Уважаемый Автор!
Ваша ситуация разрешима. Для решения вопроса, нам необходимо с Вами связаться, просим направить на электронный адрес kachestvu_da@vostbank.ru , Ваше полное ФИО и номер телефона.
С уважением,
Служба внешних связей и коммуникаций ПАО КБ «Восточный» www.vostbank.ru
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|key_pik89
27.06.2016 13:18
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