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|Система приема на работу
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Добрый день! Хочу рассказать свою историю приема на работу в ОО Старооскольский.
Пришла на собеседование в отделение банка, прособеседовалась с управляющей, произвела впечатление очень милого, дружелюбного человека, хорошего руководителя, впрочем, в дальнейшем мое впечатление было вполне оправдано. Собеседование прошло на ура, мне позвонили и сказали, что теперь назначен следующий этап принятия на работу и нужно съездить в Белгород, чтобы пройти тестирование. В день звонка я еще заполнила анкету для проверки Службы Безопасности. Тест Майн я прохожу (ожидание ответа было приблизительно 3 дня). Далее, мне был назначен полиграф (ожидание 2 с лишним недели из-за очереди) ехать надо было теперь в Курск. Полиграф я тоже прохожу.
И вот настает день, когда мне звонят и говорят, что меня оформляют. Я прихожу в офис со всеми документами, подписываю договор о принятии на работу у меня забирают трудовую для отправки ее и подписанных мною документов в Белгород. В этот же день я снимаюсь с учета на Бирже труда, как бы договор уже подписала, на работу берут, думала я. Это было 17 июня пятница.
Прихожу в понедельник, уже как бы на работу. А мне говорят, что появились какие проблемы с присвоением мне номера трудового договора, поэтому ждем. Ждали мы до четверга. В четверг (23 июня) прийдя на работу, оказалось, что меня отправили на вторую проверку службы безопасности и мне отказали, хотя в первый раз я ее прошла!!! Это как по вашему? нормально? Мало того что потратила столько времени и денег, разъезжая по разным городам, то для прохождения теста, то для прохождения полиграфа. Так меня еще оставили без средств на существование (проживание), т.к. с учета на Бирже труда я снялась.
У меня просто слов нет, не банк, а безобразие!
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mysecondself • несостоявшийся сотрудник
24.06.2016 12:20
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Подписание трудового договора означает прием на работу, в соответствии с которым работодатель обязуется 1) предоставить работнику работу по обусловленной трудовой функции (специальности, квалификации, должности); 2) обеспечить условия труда, предусмотренные законодательством; 3)своевременно и в полном размере выплачивать работнику заработную плату. Снялась с биржи или нет, это ее право! Если уже в банковской сфере вешают лапшу на уши о том, что "возникли трудности с присвоением номера трудовому договору", что говорить о небанковском секторе. Я бы, конечно, в любом случае написала бы обращение в органы, регулирующие банковскую деятельность ну и в Роспотребнадзор, для сведения!
Тоже была пару дней назад у них на собеседовании озвучили всю схему 10 дней для неработающих, в 5 этапов не считая первого, это ж сколько народу набрано для проведения собеседований
Изменено: