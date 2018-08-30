Добрый день! Хочу рассказать свою историю приема на работу в ОО Старооскольский.



Пришла на собеседование в отделение банка, прособеседовалась с управляющей, произвела впечатление очень милого, дружелюбного человека, хорошего руководителя, впрочем, в дальнейшем мое впечатление было вполне оправдано. Собеседование прошло на ура, мне позвонили и сказали, что теперь назначен следующий этап принятия на работу и нужно съездить в Белгород, чтобы пройти тестирование. В день звонка я еще заполнила анкету для проверки Службы Безопасности. Тест Майн я прохожу (ожидание ответа было приблизительно 3 дня). Далее, мне был назначен полиграф (ожидание 2 с лишним недели из-за очереди) ехать надо было теперь в Курск. Полиграф я тоже прохожу.



И вот настает день, когда мне звонят и говорят, что меня оформляют. Я прихожу в офис со всеми документами, подписываю договор о принятии на работу у меня забирают трудовую для отправки ее и подписанных мною документов в Белгород. В этот же день я снимаюсь с учета на Бирже труда, как бы договор уже подписала, на работу берут, думала я. Это было 17 июня пятница.



Прихожу в понедельник, уже как бы на работу. А мне говорят, что появились какие проблемы с присвоением мне номера трудового договора, поэтому ждем. Ждали мы до четверга. В четверг (23 июня) прийдя на работу, оказалось, что меня отправили на вторую проверку службы безопасности и мне отказали, хотя в первый раз я ее прошла!!! Это как по вашему? нормально? Мало того что потратила столько времени и денег, разъезжая по разным городам, то для прохождения теста, то для прохождения полиграфа. Так меня еще оставили без средств на существование (проживание), т.к. с учета на Бирже труда я снялась.

У меня просто слов нет, не банк, а безобразие!