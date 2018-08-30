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Система приема на работу плохо (−1)
Добрый день! Хочу рассказать свою историю приема на работу в ОО Старооскольский.

Пришла на собеседование в отделение банка, прособеседовалась с управляющей, произвела впечатление очень милого, дружелюбного человека, хорошего руководителя, впрочем, в дальнейшем мое впечатление было вполне оправдано. Собеседование прошло на ура, мне позвонили и сказали, что теперь назначен следующий этап принятия на работу и нужно съездить в Белгород, чтобы пройти тестирование. В день звонка я еще заполнила анкету для проверки Службы Безопасности. Тест Майн я прохожу (ожидание ответа было приблизительно 3 дня). Далее, мне был назначен полиграф (ожидание 2 с лишним недели из-за очереди) ехать надо было теперь в Курск. Полиграф я тоже прохожу.

И вот настает день, когда мне звонят и говорят, что меня оформляют. Я прихожу в офис со всеми документами, подписываю договор о принятии на работу у меня забирают трудовую для отправки ее и подписанных мною документов в Белгород. В этот же день я снимаюсь с учета на Бирже труда, как бы договор уже подписала, на работу берут, думала я. Это было 17 июня пятница.

Прихожу в понедельник, уже как бы на работу. А мне говорят, что появились какие проблемы с присвоением мне номера трудового договора, поэтому ждем. Ждали мы до четверга. В четверг (23 июня) прийдя на работу, оказалось, что меня отправили на вторую проверку службы безопасности и мне отказали, хотя в первый раз я ее прошла!!! Это как по вашему? нормально? Мало того что потратила столько времени и денег, разъезжая по разным городам, то для прохождения теста, то для прохождения полиграфа. Так меня еще оставили без средств на существование (проживание), т.к. с учета на Бирже труда я снялась.
У меня просто слов нет, не банк, а безобразие!
mysecondself • несостоявшийся сотрудник
24.06.2016 12:20
6 комментариев
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Ly369
24.06.2016 15:41
А почему Вы так быстро снялись с учёта. Отмечаться там нужно 2 раза в месяц. Подождали бы до ближайшей отметки. Куда торопиться то?
mysecondself
Автор отзыва
24.06.2016 17:27
Потому что мне мой инспектор хорошо дала понять,что даже при стажировке они имеют право снять меня с учета. Я уже молчу про то,что если надо будет возвращать разницу в выплатах в дальнейшем,если я опять встану на учет. Типо за это сейчас очень крепко взялись. Ну и плюс,я была уверена,что меня уже взяли на работу, т.к в этот же день,я подписала документы на прием.
Ly369
28.06.2016 10:04
Стажировка, а также испытательный срок - не являются решением о приятии Вас в штат. Решение может быть пересмотрено даже после после испытательного срока. Вы хотели туда устроиться, но не сложилось, не получилось, не состоялось. Вы потратили на это личное время, денежные средства, а могли и не потратить. Не расстраивайтесь, идите дальше.
mysecondself
Автор отзыва
03.07.2016 15:12
Дело в том,что свое непосредственное будущее руководство я более чем устраивала. Управляющая офиса как и ее заместитель были в полном шоке,что повторную проверку службы безопасности я каким то боком не прошла и более того,что мне ее зачем-то еще раз назначили. Пытались узнать в чем причина,нам естественно никто ничего не объяснил.
Agabrelan1987
05.07.2016 15:46
Не стоит нападать на автора, она права.
Подписание трудового договора означает прием на работу, в соответствии с которым работодатель обязуется 1) предоставить работнику работу по обусловленной трудовой функции (специальности, квалификации, должности); 2) обеспечить условия труда, предусмотренные законодательством; 3)своевременно и в полном размере выплачивать работнику заработную плату. Снялась с биржи или нет, это ее право! Если уже в банковской сфере вешают лапшу на уши о том, что "возникли трудности с присвоением номера трудовому договору", что говорить о небанковском секторе. Я бы, конечно, в любом случае написала бы обращение в органы, регулирующие банковскую деятельность ну и в Роспотребнадзор, для сведения!
Настя мама Тимофея
06.07.2016 17:45
В следующий раз не снимайтесь с учета, а пусть отдел кадров сам направит вашему инспектору приказ о приеме на работу Вами подписанный.
Тоже была пару дней назад у них на собеседовании smile:) озвучили всю схему smile:o 10 дней для неработающих, в 5 этапов не считая первого, это ж сколько народу набрано для проведения собеседований smile:o

Изменено: Настя мама Тимофея - 06.07.2016 17:47
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