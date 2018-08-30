Внимание! С 30.08.2018 изменилась методика расчёта "Служебного рейтинга" банков.
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Добрый день!
Прошу рассмотреть мое обращение к Вам, оставляла на горячей линии на данном сайте еще 16.06.2016, прошло 8 дней ответа нет, буду вынуждена обращаться в трудовую инспекцию.Текст моего сообщения:
"Добрый день!
Снова хочется задать вопрос по поводу выплаты пособия по сокращению: по какой причине рассчитали выплаты за май (это последняя третья выплата) не за 19 рабочих дней, как положено, а за 17 рабочих дней? Дата увольнения у меня 29.02.2016 года. Расчет выходного пособия при сокращении штата — 2016 производится по формуле: Выходное пособие = Количество рабочих дней (часов) в первом месяце после увольнения (со дня, следующего за днем увольнения) × Средний дневной (часовой) заработок.
Согласно данной формуле расчет должен производиться за периоды с 1 по 31 марта, с 1 по 30 апреля и с 1 по 31 мая соответственно, просьба уточнить по какой причине если в мае 19 рабочих дней, мне рассчитали за 17?Просьба разобраться в данной ситуации и исправить в ближайшее время. Спасибо!
devyatovaea22 (Москва) 16.06.2016 17:18"
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devyatovaea22 • бывший сотрудник
24.06.2016 14:54
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Ответ банка:
Добрый день!
Ответила Вам в личном сообщении.
С уважением,
Соколова Дарья
АО "Банк Русский Стандарт"
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С уважением,
Соколова Дарья
АО "Банк Русский Стандарт"