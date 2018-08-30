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|Бэк-офис: очень неплохая работа
|положительный голос не засчитан
|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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Работаю давно в бэк-офисе ГО (Смирновка), повезло с руководителем.
Смотрю на другие отделы и понимаю, что попала в подходящие, нужное место.
Раньше работала в небольшом банке, условия труда были хуже, работа скучная. Сейчас успешно решаю разнообразные задачи, работа нравится. В целом, довольна.
По поводу большого кол-ва негативных отзывов: если правильно поняла, то пишут сотрудники фронт-офиса, прокомментировать не могу, не знаю условия работы там.
По поводу выполнения плана продаж для менеджеров: не думаю, что в других организациях ставят меньше уровень.
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AnastasiaKor • сотрудник
27.06.2016 21:00
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Администратор:
Как давно трудитесь в данном банке? На какой должности?
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