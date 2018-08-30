Работаю давно в бэк-офисе ГО (Смирновка), повезло с руководителем.

Смотрю на другие отделы и понимаю, что попала в подходящие, нужное место.

Раньше работала в небольшом банке, условия труда были хуже, работа скучная. Сейчас успешно решаю разнообразные задачи, работа нравится. В целом, довольна.



По поводу большого кол-ва негативных отзывов: если правильно поняла, то пишут сотрудники фронт-офиса, прокомментировать не могу, не знаю условия работы там.

По поводу выполнения плана продаж для менеджеров: не думаю, что в других организациях ставят меньше уровень.