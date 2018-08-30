У меня было радужное отношение к Сбербанку, до тех пор пока сам не стал там работать. Специфика работы - каждую минуту пытаться решить негативную ситуацию клиента. Приходить нужно за 30 мин. до линии. Два перерыва по 5 мин. Работа с 9 до 18. В субботу обязаны выходить на овертаймы 2 часа. Ну самое главное - начальство, в случае маленького косяка с вашей стороны, не встанет на вашу сторону. Ни в коем случае не подписывайте Дополнительное Соглашение к трудовому договору - никогда ни в одном суде не докажете свою правоту. Не нравится ваша работа - пусть придумают за что вас можно уволить. Вас руководители будут всячески пугать, если вы ничего не совершили, ничего вам не будет! Ваш телефон будут прослушивать, ваши соц сети будут просматривать и вам по башке бить за каждое слово - вам это надо. Если вы увольняетесь со Сбербанка - другие отделы кадров будут вам палки в колеса совать, поверьте опыту. Главное в Сбербанке вам не говорят - если вы уволитесь, то никогда вас не вернут в Сбербанк. Лучше берите больничный, отпуск за свой счет. Ну и самое главное, подумайте а стоит этот Сбербанк ваших нервов, средств, сил?