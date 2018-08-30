Ответ банка: Уважаемая zyc2387!



Со стороны Банка мы с Коллегами внимательно проанализировали Ваш отзыв, и я хотела бы отдельно пояснить некоторые моменты.



Проведение планерки компенсируется за счет ежедневного последнего оплачиваемого перерыва, поскольку фактическое общее время перерывов сотрудников на 15 минут больше установленного согласно Трудовому договору.



Планеркой считается временем, которое сотрудник выделяет себе на подготовку рабочего места, а именно: подготовка техники, проверка материала на рабочий день, ознакомление с актуальной информацией, которая может доводиться как письменно по рабочей почте, так и устно в виде планового совещания с линейным руководителем. В это время у сотрудника есть возможность задать интересующие вопросы, касаемо процесса работы на актуальный период, разобрать важные моменты, касающиеся непосредственно работы коллектива.



Оценка качества диалогов проводится на основании утвержденного в Банке внутреннего порядка. При выявлении нарушений, несущих репутационные риски для Банка, в обязательном порядке проводятся мероприятия по исключению подобных ситуаций.



Перерывы сотрудников ГАК, Руководителей строго регламентированы и соблюдаются в соответствии с Правилами Внутреннего Трудового Распорядка. Общение внутри коллектива происходит согласно деловому этикету.

Руководитель подразделения внимательно относится ко всем вопросам и проблемам, возникающим у подчиненных, и принимает все возможные меры для их решения (перевод на другой график работы, перевод в другую смену, группу, перенос отпусков, предоставление административных отпусков, замена функционала, переводы внутри подразделений Банка). Кроме того, проводятся встречи с наставниками в группах, в отделе размещен «Ящик гласности», и сотрудникам предоставлена личная почта Руководителя отдела, куда сотрудника могут направлять свои обращения.



Депремирование сотрудников проходит согласно утвержденному порядку и с согласования вышестоящего Руководства.





С уважением,

Соколова Дарья

АО «Банк Русский Стандарт»