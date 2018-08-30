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|Когда уже обратят внимание на беспредел в работе Soft Collection Волгоград
|не голосовал
|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
|Однажды устроившись на работу в софт в Волгограде, я пожалела навсегда, беспредел, творящийся там, начинается с начала рабочего дня. Ты обязан прибыть на работу за 15 минут на планерку за нарушение 3 раза депремирование, это грубое нарушение ТК, так как по договору твой рабочий день начинается в 8:00. Руководство просто некомпетентно и истерично. Есть руководитель группы Л.Я., которая своих сотрудников не считает за людей, объяснения по 10 штук за день за любое по её мнению якобы нарушение, жаловались руководителю отдела оказались крайними, г-жа Д. любит когда её сотрудники унижены, руководители смен просто аут, разговаривают с сотрудниками, используя ненормативную лексику, повышают на них голос, и это банк??? Ничем кроме курением на улице, чаепитием и шатанием и разговорами друг с другом не занимаются, а еще требуют с рядовых сотрудников регламента рабочего времени!! Я была в шоке от ГАКа, тоже кроме как курящими на улице их не видно, а прослушивают, и как хотят, так и ставят оценки за диалоги, непонятно зачем они дублируют руководителей группы. А как собираются проверки так гневные письма с предупреждениями, не дай бог что-то скажите. Так что я рада что уволилась с этого места работы, и никому не советую.
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zyc2387 • бывший сотрудник
01.07.2016 22:58
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Администратор:
В данном случае оценку снимаем.
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Ответ банка:
Уважаемая zyc2387!
Со стороны Банка мы с Коллегами внимательно проанализировали Ваш отзыв, и я хотела бы отдельно пояснить некоторые моменты.
Проведение планерки компенсируется за счет ежедневного последнего оплачиваемого перерыва, поскольку фактическое общее время перерывов сотрудников на 15 минут больше установленного согласно Трудовому договору.
Планеркой считается временем, которое сотрудник выделяет себе на подготовку рабочего места, а именно: подготовка техники, проверка материала на рабочий день, ознакомление с актуальной информацией, которая может доводиться как письменно по рабочей почте, так и устно в виде планового совещания с линейным руководителем. В это время у сотрудника есть возможность задать интересующие вопросы, касаемо процесса работы на актуальный период, разобрать важные моменты, касающиеся непосредственно работы коллектива.
Оценка качества диалогов проводится на основании утвержденного в Банке внутреннего порядка. При выявлении нарушений, несущих репутационные риски для Банка, в обязательном порядке проводятся мероприятия по исключению подобных ситуаций.
Перерывы сотрудников ГАК, Руководителей строго регламентированы и соблюдаются в соответствии с Правилами Внутреннего Трудового Распорядка. Общение внутри коллектива происходит согласно деловому этикету.
Руководитель подразделения внимательно относится ко всем вопросам и проблемам, возникающим у подчиненных, и принимает все возможные меры для их решения (перевод на другой график работы, перевод в другую смену, группу, перенос отпусков, предоставление административных отпусков, замена функционала, переводы внутри подразделений Банка). Кроме того, проводятся встречи с наставниками в группах, в отделе размещен «Ящик гласности», и сотрудникам предоставлена личная почта Руководителя отдела, куда сотрудника могут направлять свои обращения.
Депремирование сотрудников проходит согласно утвержденному порядку и с согласования вышестоящего Руководства.
С уважением,
Соколова Дарья
АО «Банк Русский Стандарт»
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С уважением,
Соколова Дарья