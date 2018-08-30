Я проработал в банке почти 4 года во внутренней тех поддержке сотрудников Банка. За это время руководство Банка пыталось меня уволить более 10 раз под разными предлогами и в итоге им это удалось, состряпав фальшивые обвинения о не исполнении должностных обязанностей, в нарушения законов РФ, которые их не парят.



IT в данном банке на уровне 2000 года, весь банк держится на двух старейших серверах без резервирования, все данные уровня business-critical лежат на файловых серверах, за которые никто не отвечает. Также все Банковское ПО по отправке отчетности было написано на коленке К-вым Антоном в нарушение всех Банковских норм и норм информационной безопасности, которой в данном Банке так же нет.



90% работы сотрудники делают в Экселе, таблицы там таких размеров, что пришлось покупать мониторы с диагоналями от 24 дюйма, чтобы сотрудники ролики на мушках не ломали! Почти все Китайские сотрудники получает зарплату от 500 000₽ и выше. При этом их уровень знаний смешен по сравнению с уровнем знаний их Русских подчиненных. А у Русских сотрудников уровень ЗП ниже рыночных.



Все лавры за труды Русских забирают китайские сотрудники, выдавая проделанную работу за свою и отчитываясь в головной офис, выставляя Русских дикарями с копьями и палками. Именно по этому у китайских сотрудников бонусы более двух раз в год, а у Русских только 1 и то могут не дать попилив между собой.



При мне была ситуация когда под Новый год человека вынудили уволится из-за того, что его бонус захотел себе заместитель начальника управления К-ов А. И как всегда оболгав человека, его вынудили уволиться и все после этого делали вид, что ничего не случилось.



С первого дня китайские сотрудники навязывают вам мысль о том что это Китайский банк в России и вы работаете именно в Китайском Банке, поэтому все надо делать как делают в Китае и не обращать внимание на то, что постоянно нарушаются законы РФ. Та же самая страховка ДМС, которая входит в соц. пакет, у китайских сотрудников включает членов семей и значительно дороже, чем соц у Русских.



Пока я находился в отпуске кто-то из Китая пытался взломать мою личную почту, которой я иногда пользовался на работе, потом оказалось, что на той же неделе у многих сотрудников банка были такие случаи, благо Gmail такие попытки сразу запрещает. Почтовый сервер так же находится в Китае и поэтому письма могут приходить через пару дней даже между сотрудниками.



Кстати, внутренний документа оборот так же на уровне 2000 года, все на бумажках, бюрократия на бюрократии. И при всем этом никто ни за что не отвечает. Все серверные находятся в бывших туалетах и только Китайские боги защищают Банк от полного краха, так как в любой момент протечка воды выведет Банк из игры, так как никакого резервирования нет. Те же боги постоянно помогают закрывать глаза всех надзорных органов в России на дела этого банка, будь то ЦБ или нарушение лицензирования Майкрософт.



Вывод такой, в этом Банке можно работать, но продать себя нужно дорого и потом плясать под китайскую дудку столько, сколько будут требовать.