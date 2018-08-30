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|Печальная история о БМВ Банке
|отрицательный голос не засчитан
|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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Проработав более года в БМВ Банке, стало предельно ясно насколько это гнилая контора. За красивыми вывесками и лозунгамии иностранной компании, скрывается самый обыкновенный "рашн бизнес". Этот банчок существует только за счет финансирования из Германии. Творится полнейший беспредел. Немецкое руководство далеко, контроля нет, можно делать все, что угодно, без каких-либо тормозов.
Начнем с того, что более 50% персонала в лизинге (оформляют через кадровое агентство). Договор заключают абсолютно кабальный. О ДМС, оплате питания, премиях можно забыть. У работника нет никаких прав вообще. В любой момент человека выкидывают на улицу без каких-либо выплат и компенсаций, что собственно, они и практикуют. Лизинг дает им право держать сотрудников в тени и не афишировать их перед "хэд офисом".
В компании полное неуважение к сотрудникам, отношение как к таджикам на стройке. В отделах катастрофически не хватет людей. Поэтому каждый выполняет работу за себя и тех двух парней, и естественно, за свою же з\п. Новых людей не берут, мотивируя отсутствием финансирования из Мюнхена. А экономить на своих жирных з\п и бонусах, конечно, никому не хочется. Если же начинаешь задавать прямой вопрос о повышении оплаты, тебя в этот же день выкидывают на улицу, без объяснения причин, тем самым, полностью нарушая трудовое законодательство!
Нет никакой системы мотивации вообще. Никто не заинтересован в своей работе, всем на все наплевать. Зарплаты мизерные. С клиентами работают вчерашние студенты за з\п в 25000 руб. Поэтому поступают бесконечные жалобы от клиентов о неудовлетворительном качестве сервиса. Мы живем в 21 веке, а в компании даже нет системы электронного документооборота! Корреспонденцию и уведомления из Центрального Банка регистрирует в файлике Excel! Ну это просто апогей маразма!
Особенно хочется предостеречь девушек\женщин от вакансии Персональный Ассистент в данной конторе. Объясню почему. Директор за месяц меняет по 3 ПА. Одна девушка попала в больницу после работы с ней, другую она уволила за то, что та не взяла указку на собрание, которое состоялось на второй день ее работы. Передавать дела на данной позиции некому. Эта мадам, естественно, вам ничего рассказывать не будет. Вы с первого дня должны все и всех знать. А если знать не будете, то все - уволена! Она не прощает ошибок вообще, при том, что сама даже документы нормально подписать не в состоянии!
В компании очень гнетущая, тяжелая обстановка, никто друг с другом практически не общается. Но рыба гниет с головы, поэтому пока Мюнхен не обратит пристальное внимание на то, КТО у них правит балом, то, к сожалению, так ничего и не изменится.
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1
flower10 • бывший сотрудник
02.07.2016 15:45
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Администратор:
Нарушение правил.
Обсуждение отзыва закончено
Принимая во внимание, что многие факты искажены или передёрнуты:
1) финансирование из Мюнхена, если вы имеете ввиду те деньги на которые банк существует в виде оборотных, то в этой форме финансирования нет
2) кабальные договора на лизинг персонала. договора у всех разные, если у вас не было каких-то дополнений - это вопрос к тому как вы договорились во время трудоустройства
3) Незнание Мюнхена о лизинге персонала. Мюнхен в курсе, это легальная вещь
4) Электронный документооборот. Назовите банк такого же масштаба с полностью электронным документооборотом
5) Бесконечные жалобы от клиентов. Приведите пример банка с аналогичной клиентской базой и лучшую статистику по жалобам. Желательно из официального/достоверного источника
6) Доказательства или хотя бы косвенные факты "прокручивания премий". Напомню вам о существовании ст. 128.1 Уголовного Кодекса Российской Федерации
7) Отсутствие СЕО было документально оформлено в соответствии с ТК РФ. Ещё раз напомню вам о ст. 128.1 УК РФ
я на 100% уверен, что подтвердить свои слова вы ничем не сможете, а та манера всепоглощающего хамства и перехода на личности снижает доверие к вашему отзыву чуть больше, чем до нуля.
Смысл работать там, если вам так всё не нравилось? Смысл плеваться желчью, когда вы сами пишите, что не потянули?
Надеюсь вам не составит труда ответить на мои вопросы.
Изменено:
Все дальнейшее общение будет происходить с представителями БМВ Банка исключительно в процессуальных рамках.
Всего хорошего.
P.s. Ваш отзыв о работодателе справедливо не засчитан администрацией сайта banki.ru.
Изменено:
Если Банк так прекрасен, а автор очерняет этот островок стабильности, действительно, напишите свой отзыв.
"rwdftw, может быть вы представите на обозрение публики свой отзыв в СР, если обладаете более полной информацией о банке (как я понимаю изнутри)? Ну чтобы картинка сложилась полная..."
У меня нет отзыва, и для полноты картины я предлагаю не обмениваться отзывами, а прошу flower10 подкрепить своё эмоциональное эссе к/л доказательствами.
2 Grinder
"Вообще, задавать вопросы автору в таком ключе может только публичный представитель Банка. И то, это было бы несолидно, и не совсем корректно.
Если Банк так прекрасен, а автор очерняет этот островок стабильности, действительно, напишите свой отзыв."
1) Прошу сослаться на конкретный пункт правил, где в явной форме сказано, что вопросы к здравому смыслу может задавать только официальный представитель банка.
2) Покажите мне где я сказал, что банк прекрасен, с цитированием прямой речи пожалуйста.
3) И результирующий вопрос: я правильно вас понимаю, что бездоказательно поливать работодателя грязью может любой желающий, а задать уточняющие вопросы (вскрывающие ошибочное мнение автора отзыва) может только официальный представитель работодателя?
Заранее спасибо за ваш ответ, Grinder
Изменено:
"rwdftw: Автор, как мне кажется, хотел рассказать о работе в данной компании "со своей колокольни" - о том что вчерашних студентов не оформляют в штат, хромает сервис, существуют "переработки" и директор частенько бывает "не в духе". О каком "ошибочном мнении автора" идет речь?"
Автор должен понимать, что это публичный ресурс и такой тест формирует у непосвещённых (не работавших/работающих) негативный имидж компании.
Автор так же должен понимать и принимать всю ответственность за искажение информации.
А теперь два важных замечания:
1) Автор, по ходу выполнения своих должностных обязанностей имел доступ практически ко всей информации и либо сделал неправильные выводы, либо не разобрался и многое исказил до неузнаваемости (и то и другое непрофессионализм)
2) Эссе автора было скорректировано модераторами сайта из-за неприемлемой хамской манеры изложения (так же непрофессионализм). Факт модерации не нужно подтверждать - это должно быть очевидно всем.
Объясните мне пожалуйста, каким образом мнение непрофессионала в квадрате, неспособного имея долгие месяцы доступ ко всей информации, сделать нужных выводов, и так же неспособного с первого раза написать текст без желчной личной неприязни, может претендовать на звание объективного?
novator1
"Первый комментарий просто убил : лучшая защита - это нападение, воистину!"
Где вы увидели нападение? Там уточняющие вопросы, на которые автор оказался не в состоянии ответить.
Изменено: