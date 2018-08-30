Добрый день! Я являюсь бывшим сотрудником Сбербанка, работала с 2012 по 2015 год. При увольнении мне не выдали справку 182н для расчета больничных. При устройстве на новую работу, необходимо предоставить данный документ в течение года, для того, чтобы получать больничные, декретные и т.д. Скоро будет год как я работаю в другом месте, а справку до сих пор не могу получить. Мне выдали документ в моем дополнительном офисе со старыми паспортными данными. Такую справку сказали переделать, так как паспортные данные неверные. Переделывать справку мне отказались. Ответив, что справку никто переделывать не будет. Как мне быть в данной ситуации, в колл-центре мне ничем помочь не могут, в отделе кадров говорят идите в офис, в котором работали, в офисе отказали.