Ув. друзья! Если вы ждете искрометный отзыв о работе в СБ РФ - прошу, не тратьте свое время. Это нечто среднее между предложением и пожеланием к работе внутренних подразделений. Описание будет кратким, по сути...



Преамбула (вступительная часть)

В "Рисках", где я имею часть работать, стартовал внутренний конкурс под названием День Дублера (однодневное замещение вышестоящих руководителей различных направлений). Конкурс достаточно масштабно "пиарился" несколько недель, ограничения на участие были разосланы только сегодня, 04.07. С сожалением, обнаружил, что не смогу попробовать свои силы, т.к. не являюсь "сотрудником-руководителем" (минимальная необходимая должность зам. нач. отдела/нач. сектора/и т.д.).



Проблемы

1. Обманутые ожидания - несколько недель все сотрудники ежедневно наблюдали по внутренним мониторам рекламные ролики о Дне Д; следили за рассылками по внутренней почте всем, вне зависимости от должности; отслеживали информацию на внутреннем портале.

2. Сокращение списка возможных участников/победителей - не все "исполнители" безнадежны...



Решения/выводы/практическая применимость

Включение всех сотрудников Блока "Риски" позволит:

1. Повысить лояльность. Многие коллеги будут благодарны за изменение подхода к формированию списка допуска. (не материальная мотивация)

2. Увеличить круг "талантливых" конкурсантов. Ни в коем случае не претендую на уникальность , но считаю, что шанс можно дать всем, ведь многие из руководителей не будут принимать участие. Заявки не руководящих сотрудников, в основной массе, не будут сверкать блеском знаний и умений - но! мотивированный кандидат даст фору любому, кто примет участие "для галочки". Тем самым будет обеспечен пусть небольшой, но достаточно квалифицированный, образованный, креативный процент "исполнителей".



В случае принятия положительного решения (уйти от формального критерия отбора), можно, например на первом же этапе с помощью теста (творческого, личностного, на интеллект)/заданий/кейсов, определить ту группу участников, которая будет достойно соревноваться с руководителями на равных.



Благодарю за внимание! Если это сообщение что-то изменит - буду рад.