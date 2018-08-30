Отзыв месяца:

июль 2016 года Сразу скажу, что я не претендую на истину в последней инстанции, а лишь попробую изложить в необычной форме основные тезисы, которые мне удалось выявить за 4 года работы в 2 банках из топ 5 нашей необъятной страны. Текст будет содержать много букв, поэтому заранее прошу всех поудобней устроиться в кресле и прочитать избранные места с вымышленной «пресс-конференции», которую проводил огромный, современный и обезличенный «банк» и его помощники (имена и фамилии вымышлены и не играют никакой роли). Вопросы на этом мероприятии задавал маленький и незаметный с виду не только невооруженным глазом, но даже через лупу «клерк», работавший на него.



1) О кумовстве

Клерк: Я добросовестный работник, всегда выполнял план на 101% процент, не имел замечаний по работе, но выше меня по должности всегда ставили родственников: то племянника председателя Виктора Степановича, то тетушку директора департамента Алины Викторовны! По-моему это не справедливо!

Банк: Это только «по-вашему». Моя кадровая политика – это многолетний передовой опыт системы, помноженный на личный опыт руководства, помноженный на мой авторитет, а еще прибавьте сюда лучшую команду. Только попытавшись понять такую сложную формулу, вы осознаете, что моя кадровая политика – это вообще не вашего ума дела, лучше работайте с большей отдачей, а не занимайтесь клеветой. У нас работает принцип «как работал, так и пошел на повышение». Виктор Степанович и Алина Викторовна вы со мной согласны?

Виктор Степанович и Алина Викторовна (из зала): Да! (Раздаются их Аплодисменты).



2) О позиционировании руководства выше работников

Клерк: Объясните, по какой причине любой начальник считает, что он имеет право повышать голос, ругаться и угрожать мне, даже если я по возрасту, опыту работы, умственным способностям, образованию (нужное подчеркнуть) значительно превосхожу его.

Банк: Вам не грубят, а мотивируют на достижение важнейших показателей с помощью навыков «лидерство», «харизма» и «красноречие». При этом все до единого из служебных расследований, проведенных по вашим обращениям, показали, что такие заявления – это ложь и провокация!

Клерк: А кто проводил расследования?

Банк: Как кто? Лучшие из лучших сотрудников - Виктор Степанович и Алина Викторовна (победоносно смотрят на клерка).



3) О переработках

Клерк: При заявленном 8-ми часовом рабочем дне, в рознице я работаю 12-14 часов…

Банк: Если вы работаете больше 8 часов – это признак вашей неэффективности, так как вы не справляетесь с обязанностями в нормированный рабочий день.

Клерк: Вы понимаете, что именно из-за непосильных объемов работы я вынужден жертвовать свободным временем?

Банк: Вы работаете в крупнейшей организации с более чем вековой историей и ради ее величия вы должны идти на жертвы. И жертвы эти должны быть прежде всего со стороны вашего времени! Отдых и друзья – не те цели, который ставит перед собой гордое существо с именем «хороший работник». «Хороший работник» ставит на первое место банк, на второе банк, и только на третье, если остается свободное время он ставит тоже банк…

Клерк: А как же семья?

Банк: Какая такая семья? Следующий вопрос…



4) О нормах Трудового кодекса

Клерк: Хотелось бы детально поговорить о трудовом кодексе…

Мысли банка: Трудовой кодекс мне не указ!

Банк: Мы на 100% соблюдаем требования законодательство РФ - это не обсуждается, следующий вопрос…



5) О линии фронта

Клерк: В то время как руководство (лейтенанты) и топ-менеджмент (генералитет) рапортует о своих успехах в мирное время, радуясь генеральским дачам и пайку, сотрудники филиалов участвуют в настоящих боевых действиях, еле сдерживают поток недовольных клиентов и регулярно теряют бойцов, вследствие утраты здоровья, терпения или достойного денежного довольствия…

Банк: Клиент – наш друг и товарищ, а не противник. Все дело в вашем восприятии дела. Проблем в фронт-офисах у нас нет. Есть только амбициозные цели. И что значит «недовольных клиентов» - у нас таких нет! А уходят от нас только лентяи!

Клерк: Но..

Банк: … здесь нет но… следующий вопрос.



6) Премии

Клерк: За работодателем, при выполнении мною плана, закреплена обязанность платить премии, так вот сейчас их совсем нет, а кушать хочется…

Банк: Обязанность платить премию? Нет, не слышал! Премия – это жест моей доброй воли. Хочу плачу, хочу нет! И в вашем случае вы не выполнили план!

Клерк (проявляя настойчивость): А ничего, что в начале квартала утвердили одни Бизнес-планы, мы их выполнили, а в последний день квартала утвердили другие, заоблачные планы?

Банк: Значит, так… Бизнес план – это жест моей доброй воли. Хочу увеличу, захочу увеличу еще больше. У Вас дополнительные вопросы по премированию?

Клерк: Кажется, я понял, какого рода будут ответы на них.





7) О защите (профсоюзах)

Банк: Да что вы все время жалуетесь, вас же полностью защищает профсоюз!

Клерк: Да он же ничего не делает!

Банк: Виктор Степанович и Алина Викторовна, клерк утверждает, что вы ничего не делаете. Смешной он ей и богу! Вы же ночей не досыпаете, все о простом работнике думаете, как защитить его от произвола руководства, а он этого чудак не ценит!

Виктор Степанович и Алина Викторовна (из зала): Чудак! (пожимают плечами).

Мысли банка: Кстати взносы в фонд профсоюза теперь занятие «принудительно-добровольное», тех кто не сдаст добровольно - принудим.



О спорах[/B]

Клерк: Почему банк в любых спорах считает себя правым?

Мысли банка:

1) Банк всегда прав

2) Если банк не прав, смотри пункт 1.

Банк: Что вы! Мы так не считаем, а все конфликтные ситуации решаем мирным путем или в соответствии с законодательствам РФ.



9) О замаливании проблем

Банк: У меня нет проблем!

Клерк: Но у меня при работе на Вас проблем много!

Банк: Вы часть меня?

Клерк: Да!

Банк: Значит, у вас тоже нет проблем! И на будущее запомните: проблемы банка – это ваши проблемы. А ваши личные проблемы – это ваши проблемы!

Клерк: Может быть вы хотели сказать, что мои проблемы – это и ваши проблемы тоже?

Банк: Нет, всего лишь хотел сказать, что ваши проблемы – ваши.



10) Экономия

Клерк: Зарплата нашего председателя в год с бонусами составляет 20 млн. рублей, а зарплата кассира за год – 400 тыс. рублей. При этом в рамках экономии сокращают зарплату кассиров, а заодно и самих кассиров, при росте бонусов руководству. Почему так происходит?

Банк: Приличный работник в чужой рот не заглядывают!

Клерк: Это не ответ на вопрос!

Банк: Приличные банки на подобные вопросы не отвечают, наша модель экономии просчитана лучшими аналитиками и программами, а вот Вы, судя по всему, лазили по зарплатным счетам председателя – мы обязательно проведём служебное расследование и накажем Вас по всей строгости! Алина Викторовна, скажите своему мужу в службе безопасности взять случай на контроль.

Мысли банка: На себе любимом экономить нельзя, а вот на нелюбимом сотруднике – можно!



11) О воровстве

Клерк: А Вас волнует, что Ваше руководство ворует миллионы?!

Банк: Мы в курсе отдельных случаев и ведем тщательную работу по ним!..

Мысли банка: … В части вопросов, почему они воруют, а откаты нам не дают. Украл – поделись, что за жадные люди пошли, не понимаю.

Банк: Клерк, лучше начни с себя, ты вон ручку домой унес из банка!

Клерк: Я ее до этого сам за свои деньги купил!

Банк: Это не оправдание!



12) О черных списках

Клерк: Когда я понял, что я у Вас нелюбимый сотрудник – уволился по собственному желанию. Теперь не могу устроиться на работу, потому что Ваша служба безопасности внесла меня в черный список: как мне строить будущее и кормить ребенка?

Мысли Банка: Этот крепостной еще и о будущем мечтает: чихать мы хотели на него и его будущее. Мы его на помойке нашли, отмыли, отчистили, а он уволиться решил и заодно унести передовой опыт и знания, полученные в нашей лучшей организации к конкурентам. Не бывать тому!

Банк (с поправкой на то, что он конечно могуч, но всегда «немного» смягчает свои истинные мысли, когда говорит): Нет никакого «черного списка», зачем вы фантазируете? Или хотите поставить ваше слово против моего в суде? Вон у Виктора Степановича жена – честнейшая судья, рассудит нас по справедливости.



Эпилог: Прощание с банком



Клерк: Знаете, я выяснил все, что хотел о Вас и решил, что больше никогда не буду работать с такими как Вы!

Мысли Банка: Да у тебя и не получится – ты в «черном списке» (ехидная улыбка).

Банк: Ваша критика очень важна для нашей работы! Мы сожалеем, что вы не смогли адаптироваться к быстроменяющимся условиям банковского бизнеса и не стали частью моей лидерской команды. Желаем удачи в ваших начинаниях!

Мысли Банка: Ага, начинать-то ему теперь придётся с «Ашана»(ехидная улыбка).

Клерк: Спасибо за ответы, до свидания!

Банк: Спасибо за вопросы и ждем Вас как клиента! Готовьтесь получать смс с предложениями! И запомните – клиент всегда прав!

Мысли Банка: … в отличие от сотрудника (злобный смешок).



Я специально не приводил названия конкретных банков, в которых работал, поскольку все они сегодня имеют ряд общих черт, обозначенных через «пресс-конференцию». Немного перефразировав классика, можно резюмировать суть сегодняшней банковской системы РФ: «Все счастливые работники банков похожи, каждый несчастный работник банка несчастен по своему».



Всем удачи и терпения в каждодневных «пресс-конференциях» с банками РФ.