Внимание! С 30.08.2018 изменилась методика расчёта "Служебного рейтинга" банков.
Добавить отзыв о банке
(необходима авторизация/регистрация)
|О банке(-ах) глазами бывшего сотрудника
|не голосовал
|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
|
1) О кумовстве
Клерк: Я добросовестный работник, всегда выполнял план на 101% процент, не имел замечаний по работе, но выше меня по должности всегда ставили родственников: то племянника председателя Виктора Степановича, то тетушку директора департамента Алины Викторовны! По-моему это не справедливо!
Банк: Это только «по-вашему». Моя кадровая политика – это многолетний передовой опыт системы, помноженный на личный опыт руководства, помноженный на мой авторитет, а еще прибавьте сюда лучшую команду. Только попытавшись понять такую сложную формулу, вы осознаете, что моя кадровая политика – это вообще не вашего ума дела, лучше работайте с большей отдачей, а не занимайтесь клеветой. У нас работает принцип «как работал, так и пошел на повышение». Виктор Степанович и Алина Викторовна вы со мной согласны?
Виктор Степанович и Алина Викторовна (из зала): Да! (Раздаются их Аплодисменты).
2) О позиционировании руководства выше работников
Клерк: Объясните, по какой причине любой начальник считает, что он имеет право повышать голос, ругаться и угрожать мне, даже если я по возрасту, опыту работы, умственным способностям, образованию (нужное подчеркнуть) значительно превосхожу его.
Банк: Вам не грубят, а мотивируют на достижение важнейших показателей с помощью навыков «лидерство», «харизма» и «красноречие». При этом все до единого из служебных расследований, проведенных по вашим обращениям, показали, что такие заявления – это ложь и провокация!
Клерк: А кто проводил расследования?
Банк: Как кто? Лучшие из лучших сотрудников - Виктор Степанович и Алина Викторовна (победоносно смотрят на клерка).
3) О переработках
Клерк: При заявленном 8-ми часовом рабочем дне, в рознице я работаю 12-14 часов…
Банк: Если вы работаете больше 8 часов – это признак вашей неэффективности, так как вы не справляетесь с обязанностями в нормированный рабочий день.
Клерк: Вы понимаете, что именно из-за непосильных объемов работы я вынужден жертвовать свободным временем?
Банк: Вы работаете в крупнейшей организации с более чем вековой историей и ради ее величия вы должны идти на жертвы. И жертвы эти должны быть прежде всего со стороны вашего времени! Отдых и друзья – не те цели, который ставит перед собой гордое существо с именем «хороший работник». «Хороший работник» ставит на первое место банк, на второе банк, и только на третье, если остается свободное время он ставит тоже банк…
Клерк: А как же семья?
Банк: Какая такая семья? Следующий вопрос…
4) О нормах Трудового кодекса
Клерк: Хотелось бы детально поговорить о трудовом кодексе…
Мысли банка: Трудовой кодекс мне не указ!
Банк: Мы на 100% соблюдаем требования законодательство РФ - это не обсуждается, следующий вопрос…
5) О линии фронта
Клерк: В то время как руководство (лейтенанты) и топ-менеджмент (генералитет) рапортует о своих успехах в мирное время, радуясь генеральским дачам и пайку, сотрудники филиалов участвуют в настоящих боевых действиях, еле сдерживают поток недовольных клиентов и регулярно теряют бойцов, вследствие утраты здоровья, терпения или достойного денежного довольствия…
Банк: Клиент – наш друг и товарищ, а не противник. Все дело в вашем восприятии дела. Проблем в фронт-офисах у нас нет. Есть только амбициозные цели. И что значит «недовольных клиентов» - у нас таких нет! А уходят от нас только лентяи!
Клерк: Но..
Банк: … здесь нет но… следующий вопрос.
6) Премии
Клерк: За работодателем, при выполнении мною плана, закреплена обязанность платить премии, так вот сейчас их совсем нет, а кушать хочется…
Банк: Обязанность платить премию? Нет, не слышал! Премия – это жест моей доброй воли. Хочу плачу, хочу нет! И в вашем случае вы не выполнили план!
Клерк (проявляя настойчивость): А ничего, что в начале квартала утвердили одни Бизнес-планы, мы их выполнили, а в последний день квартала утвердили другие, заоблачные планы?
Банк: Значит, так… Бизнес план – это жест моей доброй воли. Хочу увеличу, захочу увеличу еще больше. У Вас дополнительные вопросы по премированию?
Клерк: Кажется, я понял, какого рода будут ответы на них.
7) О защите (профсоюзах)
Банк: Да что вы все время жалуетесь, вас же полностью защищает профсоюз!
Клерк: Да он же ничего не делает!
Банк: Виктор Степанович и Алина Викторовна, клерк утверждает, что вы ничего не делаете. Смешной он ей и богу! Вы же ночей не досыпаете, все о простом работнике думаете, как защитить его от произвола руководства, а он этого чудак не ценит!
Виктор Степанович и Алина Викторовна (из зала): Чудак! (пожимают плечами).
Мысли банка: Кстати взносы в фонд профсоюза теперь занятие «принудительно-добровольное», тех кто не сдаст добровольно - принудим.
О спорах[/B]
Клерк: Почему банк в любых спорах считает себя правым?
Мысли банка:
1) Банк всегда прав
2) Если банк не прав, смотри пункт 1.
Банк: Что вы! Мы так не считаем, а все конфликтные ситуации решаем мирным путем или в соответствии с законодательствам РФ.
9) О замаливании проблем
Банк: У меня нет проблем!
Клерк: Но у меня при работе на Вас проблем много!
Банк: Вы часть меня?
Клерк: Да!
Банк: Значит, у вас тоже нет проблем! И на будущее запомните: проблемы банка – это ваши проблемы. А ваши личные проблемы – это ваши проблемы!
Клерк: Может быть вы хотели сказать, что мои проблемы – это и ваши проблемы тоже?
Банк: Нет, всего лишь хотел сказать, что ваши проблемы – ваши.
10) Экономия
Клерк: Зарплата нашего председателя в год с бонусами составляет 20 млн. рублей, а зарплата кассира за год – 400 тыс. рублей. При этом в рамках экономии сокращают зарплату кассиров, а заодно и самих кассиров, при росте бонусов руководству. Почему так происходит?
Банк: Приличный работник в чужой рот не заглядывают!
Клерк: Это не ответ на вопрос!
Банк: Приличные банки на подобные вопросы не отвечают, наша модель экономии просчитана лучшими аналитиками и программами, а вот Вы, судя по всему, лазили по зарплатным счетам председателя – мы обязательно проведём служебное расследование и накажем Вас по всей строгости! Алина Викторовна, скажите своему мужу в службе безопасности взять случай на контроль.
Мысли банка: На себе любимом экономить нельзя, а вот на нелюбимом сотруднике – можно!
11) О воровстве
Клерк: А Вас волнует, что Ваше руководство ворует миллионы?!
Банк: Мы в курсе отдельных случаев и ведем тщательную работу по ним!..
Мысли банка: … В части вопросов, почему они воруют, а откаты нам не дают. Украл – поделись, что за жадные люди пошли, не понимаю.
Банк: Клерк, лучше начни с себя, ты вон ручку домой унес из банка!
Клерк: Я ее до этого сам за свои деньги купил!
Банк: Это не оправдание!
12) О черных списках
Клерк: Когда я понял, что я у Вас нелюбимый сотрудник – уволился по собственному желанию. Теперь не могу устроиться на работу, потому что Ваша служба безопасности внесла меня в черный список: как мне строить будущее и кормить ребенка?
Мысли Банка: Этот крепостной еще и о будущем мечтает: чихать мы хотели на него и его будущее. Мы его на помойке нашли, отмыли, отчистили, а он уволиться решил и заодно унести передовой опыт и знания, полученные в нашей лучшей организации к конкурентам. Не бывать тому!
Банк (с поправкой на то, что он конечно могуч, но всегда «немного» смягчает свои истинные мысли, когда говорит): Нет никакого «черного списка», зачем вы фантазируете? Или хотите поставить ваше слово против моего в суде? Вон у Виктора Степановича жена – честнейшая судья, рассудит нас по справедливости.
Эпилог: Прощание с банком
Клерк: Знаете, я выяснил все, что хотел о Вас и решил, что больше никогда не буду работать с такими как Вы!
Мысли Банка: Да у тебя и не получится – ты в «черном списке» (ехидная улыбка).
Банк: Ваша критика очень важна для нашей работы! Мы сожалеем, что вы не смогли адаптироваться к быстроменяющимся условиям банковского бизнеса и не стали частью моей лидерской команды. Желаем удачи в ваших начинаниях!
Мысли Банка: Ага, начинать-то ему теперь придётся с «Ашана»(ехидная улыбка).
Клерк: Спасибо за ответы, до свидания!
Банк: Спасибо за вопросы и ждем Вас как клиента! Готовьтесь получать смс с предложениями! И запомните – клиент всегда прав!
Мысли Банка: … в отличие от сотрудника (злобный смешок).
Я специально не приводил названия конкретных банков, в которых работал, поскольку все они сегодня имеют ряд общих черт, обозначенных через «пресс-конференцию». Немного перефразировав классика, можно резюмировать суть сегодняшней банковской системы РФ: «Все счастливые работники банков похожи, каждый несчастный работник банка несчастен по своему».
Всем удачи и терпения в каждодневных «пресс-конференциях» с банками РФ.
|
34
Tomas87 • бывший сотрудник
06.07.2016 07:51
|
Администратор:
"Я специально не приводил названия конкретных банков..." - отсюда и "Без оценки".
Комментарии и отзывы могут оставлять только зарегистрированные пользователи.Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь.
В регионах это очень хорошая зарплата, да еще если и премии есть, то грех на нее жаловаться.
Кстати, не зря первый пункт о кумовстве. Не знаю ни одного банка, кроме Сбера, в котором эта зараза так пышно расцвела бы.
Спасибо за отзыв. Скажите, а в части Сбербанка о каком территориальном банке идет речь?
С уважением, Мария
ПАО Сбербанк.
>Автор затронул все болевые точки очень многих крупных банков.
Это применимо не только к банкам. И автор забыл про отпуск. Попробуйте уйти в отпуск на 3-4 недели... Обычно всегда отвечают: "У нас даже руководство это не позволяет себе".
Отзыв хорош! Я за отзыв месяца.