Все началось с моего решения устроиться в Сбербанк. Нашла вакансию оператора колл-центра на сайте, прошла собеседование. Впереди нас ждало обучение - теоретическая и практическая части. На момент первого месяца практической части нас оформили как учеников и начисляли нам стипендию. После томительных тестов и экзаменов (а нас предупреждали, что обучение интенсивное и нелегкое), нам расторгли ученический договор, отдали, и тут же оформили в штат, не выдав нам основной трудовой договор, объясняя, что он будет у них до момента увольнения. Далее следовало обучение и еще раз обучение. Затем началась практическая часть - 10 дней на линии с наставником. За эти дни, мы должны были показать достойный результат, иначе нас отправят на переобучение за свой счёт, т.е. мы будем учиться и не будем получать за это начисления будучи в штате. Тут то я и вкусила всю прелесть данной работы! Требования были жёсткими, показатели высокими (хоть и не безосновательно) и я поняла что такая работа мне не по зубам. Тем более, что на переобучении в течение месяца, без средств к существованию я никак не протяну. Было принято решение увольняться.



С момента озвучивания моего решения до написания заявления, шёл третий день - то психолога нет на месте, то психолог появился, но руководства нет. Итак, на третий день, мне был выдан наконец-то образец заявления с указанием даты увольнения - 3 августа (через 30 дней) с уходом на эти дни в отпуск без содержания. На мой вопрос о странной дате, мне объяснили, что нет квот на увольнение. Закончились уже.



Придя домой и столкнувшись с новыми вакансиями, я поняла что ждать меня месяц без трудовой никакой работодатель не будет. Я обратилась снова в банк с вопросом о переписи заявления, поскольку у меня на то есть причина. На что я услышала встречные вопросы: "ну а зачем же вы подписывали?" - так, извините, вы мне эту дату сами сказали и преподнесли как данность! Еще мне было сказано что такие дела быстро не решаются и заявление уже на делопроизводстве. Оставив меня без конкретного ответа.



Такой вот "волчий билет"... Вынуждена ожидать месяц без дохода, без трудовой и без договора. Даже врагу бы не пожелала такого работодателя на конкретной вакансии. Всё жду ответа на просьбу уволить меня через 14 дней и очень надеюсь на скорейшее решение!