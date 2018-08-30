Всем доброго времени суток!

Проработал в Сбере 2,5 года. (от консультанта до ВСОЧЛ, затем Старший менеджер по обслуживанию). Хотелось бы сказать о том, что в Сбере недостойная зар. плата, за тот объем работы который приходится выполнять. Честно - я очень сильно любил работу в Сбере, приходил с радостью каждое утро. Но на одном энтузиазме долго не протянешь с тремя детьми за спиной. Терпел, думал, ну вот вот скоро всё будет хорошо (особенно после Олимпиады), так как Греф говорил потерпите, Олимп пройдет и всё будет. Но оказалось "всё будет" не пришло или пришло только не к сотрудникам а к Руководству. Квартальную премию убрали и сказали добавят месячную з/пл. (конечно добавили на 200 руб.). Годовую премию я получил за 2015г. около 12 000 руб. (выглядело как подачка). Пока ГРеф не уйдет со Сбера все будет катиться вниз, и хорошие сотрудники будут бежать оттуда.