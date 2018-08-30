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Ужасно маленькая зарплата не голосовал
 зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
Всем доброго времени суток!
Проработал в Сбере 2,5 года. (от консультанта до ВСОЧЛ, затем Старший менеджер по обслуживанию). Хотелось бы сказать о том, что в Сбере недостойная зар. плата, за тот объем работы который приходится выполнять. Честно - я очень сильно любил работу в Сбере, приходил с радостью каждое утро. Но на одном энтузиазме долго не протянешь с тремя детьми за спиной. Терпел, думал, ну вот вот скоро всё будет хорошо (особенно после Олимпиады), так как Греф говорил потерпите, Олимп пройдет и всё будет. Но оказалось "всё будет" не пришло или пришло только не к сотрудникам а к Руководству. Квартальную премию убрали и сказали добавят месячную з/пл. (конечно добавили smile:) на 200 руб.). Годовую премию я получил за 2015г. около 12 000 руб. (выглядело как подачка). Пока ГРеф не уйдет со Сбера все будет катиться вниз, и хорошие сотрудники будут бежать оттуда.
иЯтамБылбывший сотрудник
06.07.2016 19:37
Администратор:
Пока без оценки.
9 комментариев
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Сбербанк России
Представитель банка
08.07.2016 15:29
Добрый день, уважаемый автор отзыва!

Спасибо за отзыв. Хотим разобраться в этой ситуации. Для этого я попрошу вас ответить мне на личное сообщение, которое я вам отправила.

С уважением, Мария
ПАО Сбербанк.
иЯтамБыл
Автор отзыва
08.07.2016 16:10
Здравствуйте, Мария!
Я это писал для того чтобы люди подумали прежде чем идти на работу в Сбер. (Полюбить легко а расставаться тяжело).
Знаю несколько человек жалеющих о том, что пришли на работу в данный Банк.
И я даже знаю почему (приходя на работу в такой Банк с громким именем ждешь нечто грандиозное, хорошее, а получаешь так называемый "Нежданчик" - нагрузку чуть больше чем в других Банках, а зар/плату меньше).
Больше всего обидно то, что я работал не покладая рук и головы. (Я думаю Вы уже определили меня- и можете спросить у любого Сотрудника или Клиента - кто я и чем я дышу).
Я очень сильно полюбил свою работу. (Но как я уже писал любовь в одни ворота выбивает из колеи-это как любить человека а он в ответ ни ни ...).
Я не хотел бы всяких там расследований, исследований и т.п. просто хочу довести до людей подумайте 100 раз прежде чем Влюбляться в работу!!!
Спасибо, Вам за проявления внимания, но не стоит!
Я простой человек а не "Шишка" какая-нибудь.
Ly369
09.07.2016 09:31
Не беспокойтесь, на Ваше место быстро придут другие, причём выстроятся в очередь и будут землю грызть. Потом будут довольны в течение нескольких лет, дальше придут другие и так далее, на то и расчёт.
иЯтамБыл
Автор отзыва
09.07.2016 10:34
Все верно подмечено. Потому и текучка в Банковской сфере.
Раньше Банковский работник ценился - считалась престижной профессия, а сейчас работник Банка это как продавец. Пришел - ушел. Пришел - ушел.
В былые времена в Банк устроиться то было тяжело.

Изменено: иЯтамБыл - 11.07.2016 11:18
Daddy Maq
11.07.2016 12:33
Мы так и не поняли, сколько ты получал в Сберегательном банке?

А про то, что часть зарплаты выплачивается только раз в квартал, а ещё часть - раз в год (и чтобы её получить, нужно весь этот период отработать) - предупреждают при приёме на работу.
Oltaviro Oltaviro
11.07.2016 16:04
Обидели бедного. Да если посмотреть как работают в ближайшем отделении сбера, так вообще платить не за что.
antigrefa
12.07.2016 20:24
Как Вы определили есть за что платить или нет? Вы суперпрофессинал в банковской сфере.? Так устройтесь устройтесь в это самое ближайшее отделение Сбера и покажите класс. Почему-то кажется, через несколько месяцев убежите.
иЯтамБыл
Автор отзыва
13.07.2016 13:55
Antigrefa - всецело поддерживаю Вас!!!
Он не зная дела говорит о чем то далеком для него. Вот если бы Он пришел ко мне - думаю, что Поменял бы свое мнение о работе в Сбере и людях работающих там.
И кстати Ваш Ник я правильно понимаю (АнтиГреф) smile:)
antigrefa
14.07.2016 01:40
Зарплата реально низкая. Под зарплатой я понимаю месячный доход, т.е. оклад и премию. В этом году вернулись к окладам 2008 года. Сначала оклады в течение нескольких лет снижали, т.е принимали новичков на более низкие оклады, теперь вроде как повышают. Правда цены не возвращаются на уровень 2008 года. Отсюда высокая закредитованность сотрудников. Сейчас в банке работает поколение Y, этому поколению нужно все и сразу. Вот и берут кредиты на все, что возможно. Потом платить нечем или заплатят кредиты, жить не на что. А работают с деньгами, вот и запускают руку в кассу, либо творят кое-что похуже. Любому здравомыслящему управленцу должна прийти в голову правильная мысль - своим сотрудникам необходимо платить достойную зарплату. Руководителям нашего банка в голову пришла другая мысль - сократить количество выдаваемых кредитов сотрудникам. Руководство и муравьишки (сотрудники) обитают в разных галактиках.



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