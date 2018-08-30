Внимание! С 30.08.2018 изменилась методика расчёта "Служебного рейтинга" банков.
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|Ужасно маленькая зарплата
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Всем доброго времени суток!
Проработал в Сбере 2,5 года. (от консультанта до ВСОЧЛ, затем Старший менеджер по обслуживанию). Хотелось бы сказать о том, что в Сбере недостойная зар. плата, за тот объем работы который приходится выполнять. Честно - я очень сильно любил работу в Сбере, приходил с радостью каждое утро. Но на одном энтузиазме долго не протянешь с тремя детьми за спиной. Терпел, думал, ну вот вот скоро всё будет хорошо (особенно после Олимпиады), так как Греф говорил потерпите, Олимп пройдет и всё будет. Но оказалось "всё будет" не пришло или пришло только не к сотрудникам а к Руководству. Квартальную премию убрали и сказали добавят месячную з/пл. (конечно добавили на 200 руб.). Годовую премию я получил за 2015г. около 12 000 руб. (выглядело как подачка). Пока ГРеф не уйдет со Сбера все будет катиться вниз, и хорошие сотрудники будут бежать оттуда.
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2
иЯтамБыл • бывший сотрудник
06.07.2016 19:37
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Администратор:
Пока без оценки.
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Спасибо за отзыв. Хотим разобраться в этой ситуации. Для этого я попрошу вас ответить мне на личное сообщение, которое я вам отправила.
С уважением, Мария
ПАО Сбербанк.
Я это писал для того чтобы люди подумали прежде чем идти на работу в Сбер. (Полюбить легко а расставаться тяжело).
Знаю несколько человек жалеющих о том, что пришли на работу в данный Банк.
И я даже знаю почему (приходя на работу в такой Банк с громким именем ждешь нечто грандиозное, хорошее, а получаешь так называемый "Нежданчик" - нагрузку чуть больше чем в других Банках, а зар/плату меньше).
Больше всего обидно то, что я работал не покладая рук и головы. (Я думаю Вы уже определили меня- и можете спросить у любого Сотрудника или Клиента - кто я и чем я дышу).
Я очень сильно полюбил свою работу. (Но как я уже писал любовь в одни ворота выбивает из колеи-это как любить человека а он в ответ ни ни ...).
Я не хотел бы всяких там расследований, исследований и т.п. просто хочу довести до людей подумайте 100 раз прежде чем Влюбляться в работу!!!
Спасибо, Вам за проявления внимания, но не стоит!
Я простой человек а не "Шишка" какая-нибудь.
Раньше Банковский работник ценился - считалась престижной профессия, а сейчас работник Банка это как продавец. Пришел - ушел. Пришел - ушел.
В былые времена в Банк устроиться то было тяжело.
Изменено:
А про то, что часть зарплаты выплачивается только раз в квартал, а ещё часть - раз в год (и чтобы её получить, нужно весь этот период отработать) - предупреждают при приёме на работу.
Он не зная дела говорит о чем то далеком для него. Вот если бы Он пришел ко мне - думаю, что Поменял бы свое мнение о работе в Сбере и людях работающих там.
И кстати Ваш Ник я правильно понимаю (АнтиГреф)