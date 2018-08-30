Здравствуйте. Когда-то я сама искала отзывы о работе в банке Тинькофф и вот я уже почти год тут работаю. Хочу поделиться впечатлениями. Скажу сразу, ребята, кто ищет работу в этом банке, заработать можно. Главное самому постараться, легких денег нет нигде. Конечно сначала нужно всему научится, но это не долгий процесс, этим занимаются наставники и группа адаптации. Тут вас поддержат, научат. Очень много тренингов проводится для начинающих. С адаптации начинается ваш первый заработок. Очень страшно делать первые звонки, но приятно будет получить первые денежки. Я как и все прошла этот путь, он длился для меня два месяца.



Мы сдружились с ребятами и как могли поддерживали друг друга. И вот меня направили в боевую группу. Тут и началась самая, как говорится, война. Попала я в группу к Н. Оксане- сектор 1 гр.7. Мы же как дети из детского сада, привыкли к одной воспиталке, а тут чужая тетя. И без того страшно, это ведь уже реальная работа, а тут еще и к новому руководству привыкать. Но к моему удивлению Оксана влила меня в коллектив очень умело. Старичкам в обиду не давала.



Начались мои боевые будни - звонки, звонки и еще раз звонки. И тут прилетело мое первое КО - обращение клиента в банк с жалобой на сотрудника, вот тут я поняла, как важно чтобы руководитель мог вовремя поддержать и защитить. Ведь КО это не только неприятность, но и штраф материальный. Помню как я рыдала и как Оксана меня утешала, ну и за одно говорила, что и как я должна была сделать для клиента. Очень ей благодарна за это. Ведь напрямую от руководителя зависит продолжите вы работу или нет после первых неудач. А Оксана это не только хороший, умелый руководитель, но надежный товарищ, подруга, и если надо жилетка, в которую можно поплакаться. Да, для особо одаренных, как я, ну которые могут накосячить даже на ровном месте, у нее в правом кармане есть всегда волшебный кол. Ну это я к тому что она не только хрупкая женщина, но и суровый, если надо, мужик! Ведь нас у нее почти 50 человек и каждый со своими тараканами. Я иногда даже думаю, может она робот или программа какая-нибудь. Ну просто она всегда на связи, всегда рядом и всегда за всем наблюдает. Прямо всевидящее око.



Так что ребята если есть желание работать, в банке всегда рад вам. Повторюсь, все зависит от вашей силы воли. Сложно, трудно не спорю, но работать можно. X Р.С. если после адаптации у вас будет выбор в какую группу выбрать, выбирайте нашу - Н. Оксану. Это лучшая группа с лучшим руководителем.