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 зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
Здравствуйте. Когда-то я сама искала отзывы о работе в банке Тинькофф и вот я уже почти год тут работаю. Хочу поделиться впечатлениями. Скажу сразу, ребята, кто ищет работу в этом банке, заработать можно. Главное самому постараться, легких денег нет нигде. Конечно сначала нужно всему научится, но это не долгий процесс, этим занимаются наставники и группа адаптации. Тут вас поддержат, научат. Очень много тренингов проводится для начинающих. С адаптации начинается ваш первый заработок. Очень страшно делать первые звонки, но приятно будет получить первые денежки. Я как и все прошла этот путь, он длился для меня два месяца.

Мы сдружились с ребятами и как могли поддерживали друг друга. И вот меня направили в боевую группу. Тут и началась самая, как говорится, война. Попала я в группу к Н. Оксане- сектор 1 гр.7. Мы же как дети из детского сада, привыкли к одной воспиталке, а тут чужая тетя. И без того страшно, это ведь уже реальная работа, а тут еще и к новому руководству привыкать. Но к моему удивлению Оксана влила меня в коллектив очень умело. Старичкам в обиду не давала.

Начались мои боевые будни - звонки, звонки и еще раз звонки. И тут прилетело мое первое КО smile:o - обращение клиента в банк с жалобой на сотрудника, вот тут я поняла, как важно чтобы руководитель мог вовремя поддержать и защитить. Ведь КО это не только неприятность, но и штраф материальный. Помню как я рыдала и как Оксана меня утешала, ну и за одно говорила, что и как я должна была сделать для клиента. Очень ей благодарна за это. Ведь напрямую от руководителя зависит продолжите вы работу или нет после первых неудач. А Оксана это не только хороший, умелый руководитель, но надежный товарищ, подруга, и если надо жилетка, в которую можно поплакаться. Да, для особо одаренных, как я, ну которые могут накосячить даже на ровном месте, у нее в правом кармане есть всегда волшебный кол. smile:D Ну это я к тому что она не только хрупкая женщина, но и суровый, если надо, мужик! Ведь нас у нее почти 50 человек и каждый со своими тараканами. Я иногда даже думаю, может она робот или программа какая-нибудь. Ну просто она всегда на связи, всегда рядом и всегда за всем наблюдает. Прямо всевидящее око. smile;)

Так что ребята если есть желание работать, в банке всегда рад вам. Повторюсь, все зависит от вашей силы воли. Сложно, трудно не спорю, но работать можно. smile:) X Р.С. если после адаптации у вас будет выбор в какую группу выбрать, выбирайте нашу - Н. Оксану. Это лучшая группа с лучшим руководителем. smile;)
vverab • сотрудник
08.07.2016 22:06
Ответ банка:
Добрый день, Вера!
Нам приятно, что в своем отзыве Вы отметили высокий уровень поддержки, предоставляемой наставниками и руководителями.
Рады, что наши операторы ощущают и ценят это участие.
Удачи!

С уважением,
Команда Тинькофф Банка.
2 комментария
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kiteket
10.07.2016 12:13
Интересно, почему в таком замечательно месте, постоянно идёт набор сотрудников по всем регионам?)))

- Вообще-то, знаете, у нас текучки нет.
- А у нас текучка. Ох, кака страшна у нас текучка. (С)
vverab
Автор отзыва
10.07.2016 13:32
А почему собственно увольняются с других мест, вот поэтому же. Каждый ищет что получше. Кто сказал что здесь легко, нет, но лично мне нравится. У нас девочки и по 3 года работают и очень довольны. Можно хоть как очернять, но не попробовав не узнаешь. А что плохого- сидишь дома, сам себе начальник. Выполнил план свободен. Получи денежку два раза в месяц, отчисления в ПФ. Главное старание и будет вам счастье. А не понравилось, что ж- насильно мил не будешь. Кому-то покажется там сложно, кому-то нет. Дело вкуса. А набор идет постоянно потому что расширяются сферы деятельности - новые продукты появляются и новый функционал. Естественно нужны сотрудники. Что Сберу не нужны? Я лишь хочу сказать что мне повезло и с группой и с РГ.

Изменено: vverab - 10.07.2016 13:34
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