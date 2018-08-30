Я, как бывший сотрудник столь "замечательного" банка, хочу рассказать всем желающим соискателям работы про мой горький опыт работы в этом банке. Возможно следует заранее отметить, что сам банк и продукты в принципе востребованы, доступны и есть возможность роста сотрудникам без опыта работы и прочее, если бы не одно НО.



Самый главный стоп в процессе развития банка и в целом сотрудников в г. Калининграде, является местное руководство в лице управляющей Калининградским отделением К.Н. С момента трудоустройства начался жётский прессинг со стороны управляющей, всех "новичков", а именно постоянные собрания, это несмотря на то, что у некоторых сотрудников нерабочие часы, а остальные, которые должны быть в это время на рабочих местах, проводят время на этом собрании по два часа минимум, что негативно сказывается на обслуживании клиентов, так как в это время на работе сотрудник фактически отсутствует. Самое главное на собрании управляющая переходит на личности, унижает сотрудников, показывает свою власть, не через опыт и возможность научить менее опытных, а через статус и вседозволенность, одни только выражения "я зарабатываю столько, сколько вам всем вместе и не заработать", "если кто-либо уйдёт или захочет уйти на другую работу все пойдёте с вольчим билетом, всем скажу, что вы плохие сотрудники", как после этого можно воспринимать этого человека как начальника, НО самое главное что сотрудник позволяет себе такие выражения, на которые я думаю не каждый осужденный может решиться , из серии: " Я сделаю всё, чтобы такие как вы не РОЖДАЛИСЬ". Вот это уже серьёзный момент для того, чтобы руководство банка призадумалось, что за сотрудники стоят у "руля" в регионах, может у данного сотрудника не всё впорядке с нервами и здесь уже нужна помощь специалистов медецинского профиля. Более того чуть ли не каждый день руководство заставляет сотрудников оформлять на себя кредитные продукты банка, это что новый метод продаж?



К всему сказанному можно добавить и то, что как и я и думаю многие другие сотрудники, которые уволились или ещё собираются, хотели работать, хотели учиться и развиваться дальше, но видимо руководитель в лице К.Н. доносил наверх, что мы все бездари и всех увольняет она, а не сами люди бегут, но ведь когда-нибудь эта "карусель" из живых людей должна закончиться, что должно произойти? Но всё же хочеться верить, что есть и другие руководители, которые не только умеют работать как хозяйственник и администратор, умея только показывать свои эмоции и грубость, но и те кто хорошо знают свою работу, умеют налаживать отношения с клиентами и коллективом, являются отличными продавцами, могут и самое важное хотят научить, передать опыт новым сотрудникам, подчинённым, таким управляющим глубокое уважение, обидно, что так бывает не всегда, а случается история как в г. Калининграде. Делайте выводы!!!