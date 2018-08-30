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Отличный коллектив, достойная работа! не голосовал
 зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
Всем здравствуйте! Хочу поделиться впечатлением о банке "изнутри". Я работаю в Тинькофф Банке чуть более 6 мес оператором удаленного Call-центра. Пришла на работу по приглашению банка, полученному по эл. почте. Работа для меня была совершенно новая. Прошла электронные курсы обучения (абсолютно бесплатно!), сдала все необходимые тесты - и вот я уже работаю! Сначала попала в группу адаптации, где закладывают основы работы, через непродолжительно время меня привели в "боевую" группу. На всём протяжении обучения и дальнейшей работы рядом были Наставники, которые проводят различные вебинары и тренинги ( Д.А., Г.И., Л.Л., Х.Р. и многие - многие другие). И над всеми нами, как заботливая мама, всегда стоит Руководитель Управления продаж К.А., которая для многих является примером.

Сейчас работаю в группе Сектор 3, гр.1., РГ - Б.Е.Ю, ЗРГ - Г.Ю.А. Мои руководители - достаточно молодые, но очень грамотные и целеустремленные люди. Они создали удивительно дружелюбную атмосферу в коллективе (причем возраст коллег - от 22 до 67 лет!). Всегда поддержат в трудную минут, похвалят за хорошие результаты. Мы все вместе радуемся победам своих коллег, и так-же вместе переживаем за редкие неудачи. С нами постоянно ведется работа по совершенствованию знаний, разбор каких-либо ошибок, постоянно присутствует мотивация на продвижение вверх. Стабильное вознаграждение 2 раза в месяц, без каких-либо задержек. Я начинала со скилла Мастер, сейчас поднялась до Гуру (самая высшая ступень в группе), и, надеюсь, и дальше буду укреплять свои навыки и знания.

В группе у нас есть свои признанные лидеры, на которых многие (в т.ч. и я) равняемся. Это К.Л., Ш.Н., К.Д., лидеры по количеству благодарностей - П.Д., Б.Е. Мне очень нравится работа в нашем коллективе, надеюсь на долговременное сотрудничество как с самой группой под руководством Елены и Юлии, так и с Банком в целом! )))
Natulya1125 • сотрудник
11.07.2016 08:28
Ответ банка:
Добрый день!
Спасибо за краткое описание пройденных Вами этапов дистанционной работы.
Мы также надеемся, что достигнутые успехи только усилят Ваше стремление развиваться и достигать новых целей!
Удачи Вам!

С уважением,
Команда Тинькофф Банка.
4 комментария
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Grinder
11.07.2016 08:53
Когда это кончится уже?
Вы обнаглели совсем?
Natulya1125
Автор отзыва
11.07.2016 10:03
Grinder - Мне нравится эта работа, я ею дорожу, и я рада, что попала в такой замечательный коллектив. И Ваша ирония и злость тут совсем неуместна. И Вам НИКТО не запрещает оставить отзыв о СВОЕЙ работе и о своём коллективе, а не сидеть тут с утра пораньше и следить, кто и что пишет...

Изменено: Natulya1125 - 11.07.2016 10:04
budun
11.07.2016 13:02
Риторика повествования напоминает хвалебные оды Ким Чен Ыну)) Сидят сотрудники со слезами на глазах от счастья и под присмотром неоднократно упоминавшихся Бойковой и Гречишниковой благодарят, благодарят, благодарят отцов-кормильцев!
TripFlow
11.07.2016 18:05
Начинать новую работу со скилла "Мастер" - неплохой старт xD Должностная лесенка, в ТБ забавная, похоже. А то везде специалист - старший специалист - ведущий специалист - главный специалист ... скука.
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