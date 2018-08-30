Всем здравствуйте! Хочу поделиться впечатлением о банке "изнутри". Я работаю в Тинькофф Банке чуть более 6 мес оператором удаленного Call-центра. Пришла на работу по приглашению банка, полученному по эл. почте. Работа для меня была совершенно новая. Прошла электронные курсы обучения (абсолютно бесплатно!), сдала все необходимые тесты - и вот я уже работаю! Сначала попала в группу адаптации, где закладывают основы работы, через непродолжительно время меня привели в "боевую" группу. На всём протяжении обучения и дальнейшей работы рядом были Наставники, которые проводят различные вебинары и тренинги ( Д.А., Г.И., Л.Л., Х.Р. и многие - многие другие). И над всеми нами, как заботливая мама, всегда стоит Руководитель Управления продаж К.А., которая для многих является примером.



Сейчас работаю в группе Сектор 3, гр.1., РГ - Б.Е.Ю, ЗРГ - Г.Ю.А. Мои руководители - достаточно молодые, но очень грамотные и целеустремленные люди. Они создали удивительно дружелюбную атмосферу в коллективе (причем возраст коллег - от 22 до 67 лет!). Всегда поддержат в трудную минут, похвалят за хорошие результаты. Мы все вместе радуемся победам своих коллег, и так-же вместе переживаем за редкие неудачи. С нами постоянно ведется работа по совершенствованию знаний, разбор каких-либо ошибок, постоянно присутствует мотивация на продвижение вверх. Стабильное вознаграждение 2 раза в месяц, без каких-либо задержек. Я начинала со скилла Мастер, сейчас поднялась до Гуру (самая высшая ступень в группе), и, надеюсь, и дальше буду укреплять свои навыки и знания.



В группе у нас есть свои признанные лидеры, на которых многие (в т.ч. и я) равняемся. Это К.Л., Ш.Н., К.Д., лидеры по количеству благодарностей - П.Д., Б.Е. Мне очень нравится работа в нашем коллективе, надеюсь на долговременное сотрудничество как с самой группой под руководством Елены и Юлии, так и с Банком в целом! )))