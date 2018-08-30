Увольняясь из банка, дала себе слово написать отзыв. Возможно он будет более лиричным, чем конструктивным и конкретным, но все же очень хочется выразить свое мнение о банке.



Уже прошло более месяца как Я уволилась. В банке проработала около 8 лет. Мне 57 лет, вот и решила хватит!

Моя деятельность была связана с кассовой работой в ДО "Чертановский", но данный положительный отзыв к ДО не имеет никакого отношения. Не достойны.



А Вы знаете... А Я довольна банком! Я получала удовольствие от своей работы, мне интересно было расти, мне интересно было набираться и делиться знаниями. Управление кассовых операций: Б.Т.У., С.Т.В., Ж.В.И. и Л.О.В., ну что тут скажешь, Профессионалы, и заметьте с большой буквы. Когда рядом такие наставники, кассир может быть абсолютно уверен, что на любой вопрос в процессе работы он получит ответ. Спасибо Вам большое.



И еще хочу остановить Ваше внимание, уважаемые читатели, вот на чем... мне очень приятно отметить работу отдела кадров. Четко, быстро и доброжелательно. А если уж по-большому счету, то именно: исполнение и четкое следование Трудовому Кодексу. И это делает "СМП Банк" на голову выше всех остальных банков, у которых красивый фантик с хамским содержанием. Лично я не сталкивалась в банке с нарушениями в области ТК. Может мое мнение и субъективно, но на то оно и мое мнение.



А на тот случай, если кто-то сомневается в искренности автора, то довожу до сведения, что "расслабься, прогиб засчитан" это уж точно не про меня. Банк современный, прогрессивный, всегда готовый на эксперименты, готовый к решению нестандартных ситуаций, столь характерных для современного динамичного бизнеса. Американцы хотели "раскачать нашу лодку", но они не заметили, что это не лодка, а ледокол, и название ему "СМП Банк". Банку и всей его команде желаю чтобы во всех начинаниях сопутствовала удача и успех в достижении новых высот.



PS: а про ДО может быть напишу, когда-нибудь.



Афинагенова Ритта.

11 июля 2016 г.



Администратор: Автор, в каком ДО работали?



akopova59: ДО "Чертановский".