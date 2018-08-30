В маркетинге есть такая пословица – «Довольный клиент раскажет двоим, а недовольный десяти». Абсолютно тоже самое касается взаимоотношений работодателя и сотрудников. Большое количество негативных отзывов в данном рейтинге, ни в коем случае не отражает реальной картины. От лица действующего сотрудника БЭК-офиса, хотелось бы внести нотку позитива в данный рейтинг.



Коротко о главном.

О себе:

Руководитель маленького, но надеюсь очень перспективного направления ☺ . Работаю в Совкомбанке с 2009 года. Начинал, как и большинство сотрудников банка, с позиции рядового специалиста. За почти семь лет успел поработать в трёх разных отделах, решая по сути одни и те же задачи. Работа в разных отделах, в коллективах и с разными руководителями, позволила мне набраться опыта у профессионалов в разных направлениях. Так же, это помогло обзавестись большим количеством знакомств, которые очень помогают в повседневной деятельности. Всегда знаешь, что есть люди более компетентные в каких либо вопросах, которые не откажут в консультации и при необходимости придут на помощь , причём не только в рамках рабочего процесса.



О перспективах карьерного роста:

Карьерный рост, безусловно, не норма и расти просто так, за счёт стажа или опыта не получится. Нужно обладать рядом преимуществ, выделяющих вас на фоне большого количества не менее компетентных сотрудников. Активность, коммуникативные навыки, творческий подход к работе, инициатива и многое другое может подтолкнуть вас вверх по карьерной лестнице. Но есть и путь короче - «Лига достижений»!!! Это масштабнейший конкурс среди сотрудников, желающих заявить о себе. Это площадка по оценке кадров, где у каждого есть возможность проявить себя и попробовать реализовать свои идеи. В данном, ежегодном, проекте участвуют сотрудники банка со всей страны, при этом стаж работы и должность значения не имеют. В свое время этот конкурс дал возможность сделать первый шаг по карьерной лестнице и мне.



О доходах:

Что касается заработных плат, то не возьмусь оценивать их уровень по банку в целом. В нашем подразделении, средние зарплаты выше, чем по рынку в целом в регионе. Что касается подразделений с премиальной составляющей, то тут всё схоже. Что в бэке, что во фронте, размер бонусов напрямую зависит от тебя. От твоих возможностей, способностей, активности и много чего ещё. «Под лежачий камень вода не течёт…» Если сотрудник жалуется на низкую заплату, то тут есть несколько причин – либо человек не достаточно выкладывается, либо у человека не получается, либо это просто не его работа. Если пробелы в знаниях и нехватка опыта восполняемы, то лень и нежелание выкладывать по полной почти невозможно перебороть.



Об атмосфере в коллективе:

Человеческий фактор решает всё… Мне посчастливилось работать исключительно в дружных коллективах.



P.S.

За время работы в банке, я обзавёлся всем необходимым для счастливой жизни. При этом речь идёт не только о материальных благах. Здесь я нашёл и любовь, и новых друзей, поэтому, Совкомбанк для меня – это больше чем просто работа!!!