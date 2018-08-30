Внимание! С 30.08.2018 изменилась методика расчёта "Служебного рейтинга" банков.
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|Бывший стажёр
|не голосовал
|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
|Работать начала в банке Возрождение еще стажёром. Как происходит в других банках - понятия не имею. Но тому, чему меня учили, проходя стажировку, помогало мне в учёбе. Многие мои одногруппники не знали то, что знаю я. Иногда даже могла провести дискуссию с преподавателями. В общем, мне это нравилось, и я решила остаться. Работаю пока еще год и ни в чем не разочаровалась.
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Elizaveta_okuumova • сотрудник
13.07.2016 12:56
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Администратор:
Пока без оценки.
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