Работать начала в банке Возрождение еще стажёром. Как происходит в других банках - понятия не имею. Но тому, чему меня учили, проходя стажировку, помогало мне в учёбе. Многие мои одногруппники не знали то, что знаю я. Иногда даже могла провести дискуссию с преподавателями. В общем, мне это нравилось, и я решила остаться. Работаю пока еще год и ни в чем не разочаровалась.