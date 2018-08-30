Внимание! С 30.08.2018 изменилась методика расчёта "Служебного рейтинга" банков.
Добавить отзыв о банке
(необходима авторизация/регистрация)
|Выплаты по беременности и родам
|
|
Добрый день! 23 июня 2016 г я предоставила на работу все документы с новой фамилией, писала кучу всяких заявлений. 28 июня отправили больничный лист на выплату декретных. Идёт он очень долго, очень ... Не суть. 12 июля я еле выбила номер, куда можно обратиться и узнать, что вообще с ним происходит, на что мне ответили, что в ФСС он поступил 7 числа и зачисление вот-вот должно быть(звонила во вторник) наступила пятница - тишина! Начала снова звонить! Оказывается с бухгалтерии отправили реестр в ФСС на старую фамилию!!! Хотя в программах в Сбербанке везде новая фамилия! И сказали ждать ещё неопределенное время!
Что за бессовестные сотрудники работают в бухгалтерии??? По закону положены выплаты в течение 10 раб дней после предоставления б\л. Но видимо Сбербанку все законы не писаны 😡 Я просто в гневе 😡 Когда будет выплата??? Куда обратиться??? Нет уже сил и терпения.
|
0
Kop1993 • несостоявшийся сотрудник
14.07.2016 16:30
|
Ответ банка:
Kop1993, добрый день!
Спасибо, что нашли время написать об этой ситуации. Действительно, при передаче информации ФСС возникли накладки, которые не позволили своевременно оформить выплату. Сейчас все исправлено и ориентировочно 22 июля средства будут зачислены на ваш счет.
Хочу извиниться перед вами за доставленные неудобства и еще раз поблагодарить за отзыв.
С уважением, Мария
ПАО Сбербанк.
Если вы хотите подписаться на комментарии к этому отзыву, вам нужно войти на сайт или зарегистрироваться
|sanyaka
14.07.2016 21:13
|Раз Сбербанк такой плохой : не платят, премий нет, беспредел что же ВЫ ВСЕ туда идете работать устройте бойкот не ходите туда !!!!!
|antigrefa
15.07.2016 00:32
|Совершенно не понятно, для чего Вы наваяли свой неуместный коммент. Работодатель обязан оплачивать больничный. И оплачивать в строго определенные сроки. Воздухом еще никто сыт не стал.
|July Fox
19.07.2016 12:52
|В трудовую инспекцию нужно обратиться!
Комментарии и отзывы могут оставлять только зарегистрированные пользователи.Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь.