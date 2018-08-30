Добрый день! 23 июня 2016 г я предоставила на работу все документы с новой фамилией, писала кучу всяких заявлений. 28 июня отправили больничный лист на выплату декретных. Идёт он очень долго, очень ... Не суть. 12 июля я еле выбила номер, куда можно обратиться и узнать, что вообще с ним происходит, на что мне ответили, что в ФСС он поступил 7 числа и зачисление вот-вот должно быть(звонила во вторник) наступила пятница - тишина! Начала снова звонить! Оказывается с бухгалтерии отправили реестр в ФСС на старую фамилию!!! Хотя в программах в Сбербанке везде новая фамилия! И сказали ждать ещё неопределенное время!



Что за бессовестные сотрудники работают в бухгалтерии??? По закону положены выплаты в течение 10 раб дней после предоставления б\л. Но видимо Сбербанку все законы не писаны 😡 Я просто в гневе 😡 Когда будет выплата??? Куда обратиться??? Нет уже сил и терпения.