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Зарплата реально низкая не голосовал
 зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
Зарплата реально низкая. Под зарплатой я понимаю месячный доход, т.е. оклад и премию. В этом году вернулись к окладам 2008 года. Сначала оклады в течение нескольких лет снижали, т.е принимали новичков на более низкие оклады, теперь вроде как повышают. Правда цены не возвращаются на уровень 2008 года. Отсюда высокая закредитованность сотрудников. Сейчас в банке работает поколение Y, этому поколению нужно все и сразу. Вот и берут кредиты на все, что возможно. Потом платить нечем или заплатят кредиты, жить не на что. Любому здравомыслящему управленцу должна прийти в голову правильная мысль - своим сотрудникам необходимо платить достойную зарплату. Руководителям нашего банка в голову пришла другая мысль - сократить количество выдаваемых кредитов сотрудникам. Руководство и сотрудники обитают в разных галактиках.
antigrefa • сотрудник
15.07.2016 00:37
Администратор:
В данном случае без оценки.
7 комментариев
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Andrei N.
15.07.2016 07:49
Служебный рейтинг превращается в Служебный рейтин сбербанка:)
Автор, а Вы на фронте работаете? На какой должности, если не секрет?
M&E
15.07.2016 13:43
[/QUOTE]Отсюда высокая закредитованность сотрудников. Сейчас в банке работает поколение Y, этому поколению нужно все и сразу. Вот и берут кредиты на все, что возможно. Потом платить нечем или заплатят кредиты, жить не на что. А работают с деньгами, вот и запускают руку в кассу, либо творят кое-что похуже. Любому здравомыслящему управленцу должна прийти в голову правильная мысль - своим сотрудникам необходимо платить достойную зарплату. [QUOTE]

Т.е. вне зависимости от профессионального уровня и должности сотрудника, зарплату ему нужно сразу сделать такую, чтобы хватало "на все и сразу"?

krolik_
16.07.2016 22:30
to M&E Ну насчет "на все и сразу" я не согласен, но в нашем ДО у сотрудников есть кредиты на отпуск, на свадьбу, на машину, на компьютер. Как ни крути оклад в 16к для сотрудников самого прибыльного банка страны - просто смех. Повышений окладов, о которых писали и обещали со второго квартала, мы так и не увидели, причем были обещания, что зп увеличится у всех сотрудников фронт-линии. На вопросы ответили, что итак много зарабатываем. Только очередные сокращения.
antigrefa
Автор отзыва
17.07.2016 23:57
Да, автор "фронтовик", РВСП (ныне РО). Зарплата низкая и зарплата маленькая не есть одно и тоже. Пишу "низкая", потому что повторяюсь, в 2016 года зарплата вышла на уровень. 2008 года, и то после апрельского повышения аж на 8%. Ранее оклады планомерно снижали. В догрефовский период автор работал обычным контролером -кассиром. На приличную жизнь вместе с ребенком, поверьте, хватало. И хватало на помощь маме с сестрой. У мамы были проблемы на работе с выплатой з/платы. Сейчас сотрудники фронт-линии еле сводят концы с концами.


M&E
18.07.2016 13:40
Согласитесь, "Зарплата низкая" и "Зарплата должна быть такой, чтобы хватало на все и сразу" - это две большие разницы. Комментарий был относительно второго.
Олег Назаров
21.07.2016 19:40
Я считаю,что ДАВНО пора сократить количество банков(следовательно и сотрудников банков).Что производит банк?Делает деньги из денег.Наживается на процентах. А жить в кредит,вообще порочная практика,навязанная банкирами населению.Так что ищите ка вы новую ,полезную обществу ,работу.

Изменено: Олег Назаров - 21.07.2016 22:07
Dimson51
06.08.2016 22:06
2 назаров
да ладно, давайте сократим магазин до одного в городе, за конкуренцию не слышали? может регулятору необходимо обратить внимание на высокой маржинальности банковского бизнеса и высокую инфляцию, разгоняемую правительством?
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