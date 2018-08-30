Зарплата реально низкая. Под зарплатой я понимаю месячный доход, т.е. оклад и премию. В этом году вернулись к окладам 2008 года. Сначала оклады в течение нескольких лет снижали, т.е принимали новичков на более низкие оклады, теперь вроде как повышают. Правда цены не возвращаются на уровень 2008 года. Отсюда высокая закредитованность сотрудников. Сейчас в банке работает поколение Y, этому поколению нужно все и сразу. Вот и берут кредиты на все, что возможно. Потом платить нечем или заплатят кредиты, жить не на что. Любому здравомыслящему управленцу должна прийти в голову правильная мысль - своим сотрудникам необходимо платить достойную зарплату. Руководителям нашего банка в голову пришла другая мысль - сократить количество выдаваемых кредитов сотрудникам. Руководство и сотрудники обитают в разных галактиках.