Пришел устраиваться на работу в этот банк на должность "менеджер по корпоративным продажам". Прошел отдел кадров, попал в сам отдел, где должен был работать, некая девушка Елена (ведущий менеджер) отправила меня на стажировку с сотрудниками. Все было хорошо съездил на предприятие узнал, что как происходит и т.д. Далее вернувшись в офис Елена сказала, что мы тебе позвоним как безопасность пройдешь полностью (в отделе кадров сказали, что все - почти прошел, остался только запрос в полицию). В отделе так же были другие сотрудники.



Прошло несколько дней а ответа так и нет! Так как на стажировке (1 день) познакомился с другими сотрудниками, от них я и узнал потом, что безопасность я прошел, но я якобы не понравился двум сотрудницам, причем не Елене а двум другим, которые давно работают!! Какое это имеет значение???? Кто решает брать меня на работу или нет??? Старые сотрудники которые давно работают? Чем я конкретно им не угодил, я их видел первый раз?



Осталось только негативное впечатление от таких действий, если ваши сотрудники не хотят видеть новых людей в команде, то зачем вам вообще данная вакансия? Пускай данные 2 сотрудницы (одну Дарья кстати зовут) работают за двоих, раз они у вас там все "решают".