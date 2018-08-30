Недавно проходил собеседование в офис "кировский" в г.Челябинск. Вакансия точно не помню как называлась что-то вроде "кредитный специалист" только с выездом на предприятия. Осталось негативное впечатление от офиса. На мои слова что мне не понравились дичайшие переработки на старом месте работы, получил ответ "а что если тут будет также", то есть у вас в банке это в порядке вещей 2-3 часа каждый день перерабатывать??? Также сказал что не приветствую впаривание а нравиться именно ПРОДАЖА, на что был получен ответ "а как же план?". Аргумент в пользу закона "о банках и банковской деятельности" тоже пользы не дал, также был ответ "а как же план?" У вас начальство вообще законы знает? Или вообще наплевательское отношение к клиентам главное "план" и впарить?? Не понял совершенно логики начальства, пытаясь составить какую-либо логическую цепочку когда мне представили данную вакансию. Ответы были одинаковые на все вопросы "план" и "впарить (ах да продать якобы)", очень негативное впечатление.